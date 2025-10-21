УКР
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака БПЛА по території України 21 жовтня

Ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18:07 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:33 - пуски КАБ на Херсон.

О 18:50 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворожих БпЛА

Оновлена інформація 

О 21:15 повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

О 21:20 - пуски КАБ на Сумщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

Також читайте: Росіяни атакували FPV-дронами цивільні автівки на Харківщині та у Херсоні - троє поранених

Раніше ми писали, що ввечері 21 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру в місті Суми, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

безпілотник (5074) атака (663) Повітряні сили (3089) Шахед (1577)
а чому це у Карачаєві електроенергія є, у той час коли у Новгород-Сіверську електроенергії нема?
Відстань всього ж 170 км.
