Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Рух ударних БпЛА

О 18:07 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:33 - пуски КАБ на Херсон.

О 18:50 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворожих БпЛА.

Оновлена інформація

О 21:15 повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:20 - пуски КАБ на Сумщині.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

