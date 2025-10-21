Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 18:07 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, а також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 18:33 - пуски КАБ на Херсон.
О 18:50 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворожих БпЛА.
Оновлена інформація
О 21:15 повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:20 - пуски КАБ на Сумщині.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
Раніше ми писали, що ввечері 21 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру в місті Суми, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Відстань всього ж 170 км.