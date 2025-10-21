Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:07 сообщалось об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а также об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:33 - пуски КАБ на Херсон.

В 18:50 - Днепропетровщине (Синельниковский р-н) - угроза применения вражеских БпЛА.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

