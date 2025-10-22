Екскерівник львівського БЕБ Мудь відсуджує 1,3 млн грн компенсації за "неправильно нараховану зарплату", - ЗМІ

Ексначальник оперативного управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Роман Мудь звернувся до суду з позовом, у якому вимагає стягнути з відомства 1,3 млн грн компенсації за, на його думку, неправильно нараховану заробітну плату.

Що про позов Мудя відомо?

За даними видання, Мудь вважає, що таку суму йому недоплатили через "неправильно нараховану зарплату майже за три роки, поки він там працював".

Заробітну плату працівникам БЕБ, як і іншим бюджетникам, нараховують з огляду на розмір прожиткового мінімуму, який визначається щорічно при формуванні державного бюджету.

Деталі справи

Як зазначається, у позові Романа Мудя вказано, що впродовж 2022-2025 років, нараховуючи йому оклад, БЕБ застосовував розмір прожиткового мінімуму у 2102 грн, а не повний прожитковий мінімум для працездатних осіб, що до кінця 2023 року становив 2684 грн, а з 1 січня 2024 року зріс до 3028 грн.

Львівський окружний адміністративний суд прийняв позов Романа Мудя до розгляду.

Журналісти NGL.media також дізнались, що Мудь далеко не єдиний зі звільнених працівників БЕБ, які оскаржують неправильний принцип нарахування зарплати.

У судовому реєстрі виявились десятки подібних позовів, у деяких випадках уже є рішення судів на користь позивачів.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше журналісти Української правди оприлюднили матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи Бюро всієї області. Невдовзі очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував розслідування журналістів про співробітника львівського БЕБ Романа Мудя та заявив, що перезавантаження Бюро доведуть до кінця.