1 205 13

Екскерівник львівського БЕБ Мудь відсуджує 1,3 млн грн компенсації за "неправильно нараховану зарплату", - ЗМІ

розслідування Ткача про Мудя

Ексначальник оперативного управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Роман Мудь звернувся до суду з позовом, у якому вимагає стягнути з відомства 1,3 млн грн компенсації за, на його думку, неправильно нараховану заробітну плату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Що про позов Мудя відомо?

За даними видання, Мудь вважає, що таку суму йому недоплатили через "неправильно нараховану зарплату майже за три роки, поки він там працював".

Заробітну плату працівникам БЕБ, як і іншим бюджетникам, нараховують з огляду на розмір прожиткового мінімуму, який визначається щорічно при формуванні державного бюджету.

Також дивіться: На час перебування журналіста Ткача у Львові силовикам наказали "по ресторанах не ходити, з криміналітетом – не зустрічатись". ВIДЕО

Деталі справи

Як зазначається, у позові Романа Мудя вказано, що впродовж 2022-2025 років, нараховуючи йому оклад, БЕБ застосовував розмір прожиткового мінімуму у 2102 грн, а не повний прожитковий мінімум для працездатних осіб, що до кінця 2023 року становив 2684 грн, а з 1 січня 2024 року зріс до 3028 грн.

Львівський окружний адміністративний суд прийняв позов Романа Мудя до розгляду.

Журналісти NGL.media також дізнались, що Мудь далеко не єдиний зі звільнених працівників БЕБ, які оскаржують неправильний принцип нарахування зарплати.

У судовому реєстрі виявились десятки подібних позовів, у деяких випадках уже є рішення судів на користь позивачів.

Читайте: БЕБ викрило продаж бензину на незаконних АЗС у Києві. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, раніше журналісти Української правди оприлюднили матеріал про колишнього начальника оперативного управління БЕБ у Львівській області Романа Мудя, якого тамтешні правоохоронці називали неформальним куратором роботи Бюро всієї області. Невдовзі очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував розслідування журналістів про співробітника львівського БЕБ Романа Мудя та заявив, що перезавантаження Бюро доведуть до кінця.

Бюро економічної безпеки (760) Львівська область (2600)
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
показати весь коментар
22.10.2025 11:23 Відповісти
геть офуїв
най з оперів стягне, які у службовий час за державний кошт толпою за особистою вказівкою мудя шарилися за журналістами замість виконання прямих службових обов'язків з документування економічних злочинів
показати весь коментар
22.10.2025 11:27 Відповісти
до речі, а новий керівник беб вже розібрався із цими посадовцями та з якого буя вони за рахунок державного забезпечення займалися не службою, а особистими захцянками мудя? чи то таке?!
показати весь коментар
22.10.2025 11:30 Відповісти
Мудь вже заБЕБав
показати весь коментар
22.10.2025 11:34 Відповісти
І суд задовольнить його позов.
показати весь коментар
22.10.2025 11:37 Відповісти
Цей мудь добре розуміє: чим більшою буде його офіційна зарплата, тим більшою буде і пенсія!
показати весь коментар
22.10.2025 11:43 Відповісти
Повністю виправдовує своє прізвище.
показати весь коментар
22.10.2025 11:51 Відповісти
Нікого не захищаю ні Мудя ні інших. Але, є велике АЛЕ! Так же і з військовими пенсіонерами десятиліттями найожував пенсійний фонд. Чому це відбувається? Є Закон та ХВормула нарахування пенсій, яка не є але ХВормула нехай недосконала, але вона Є! Чому якийсь клерк з пенсійного ХВону крутить законом як чорт сонцем?! Кому це вигідно? У мене дружина пропрацювавши 40 років педагогом пішла на пенсію в 2014-му і має на сьогоднішній день 4000 пенсії. А от її знайома немаючи повного стажу, та доживши до 63 років оформила недавно пенсію 4600. Як це?! Чому той хто все життя пролиндав, або пролузгав насіння на базарі та досидівши до 63 років отримує пенсію більшу ніж людина яка чесно відпрацювала 40 років, витративши нерви, професійно вигорівши?
показати весь коментар
22.10.2025 11:52 Відповісти
Коли ви суки вдавитесь тіми грішми,ненажретесь
показати весь коментар
22.10.2025 11:56 Відповісти
а мудь не хоче зробити звіт за весь період його ,,праці,,??може там ще преміальні виплатити треба,хотів би я оцінити за що він отримує такі гроші.....
показати весь коментар
22.10.2025 12:20 Відповісти
І як же він, бідолага, вижив?
показати весь коментар
22.10.2025 12:27 Відповісти
А в окопи Покровська або Купянська за підвищенною зарплатою він не бажає поїхати?
показати весь коментар
22.10.2025 12:38 Відповісти
А чому Мудю повістку не дають? ТЦК ви де?
показати весь коментар
22.10.2025 12:52 Відповісти
 
 