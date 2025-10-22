РУС
Экс-руководитель львовского БЭБ Мудь отсуживает 1,3 млн грн компенсации за "неправильно начисленную зарплату", - СМИ

расследование Ткача о Муде

Экс-начальник оперативного управления Бюро экономической безопасности во Львовской области Роман Мудь обратился в суд с иском, в котором требует взыскать с ведомства 1,3 млн грн компенсации за, по его мнению, неправильно начисленную заработную плату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL.media.

Что об иске Мудя известно?

По данным издания, Мудь считает, что такую сумму ему недоплатили из-за "неправильно начисленной зарплаты почти за три года, пока он там работал".

Заработную плату работникам БЭБ, как и другим бюджетникам, начисляют, учитывая размер прожиточного минимума, который определяется ежегодно при формировании государственного бюджета.

Детали дела

Как отмечается, в иске Романа Мудя указано, что в течение 2022-2025 годов, начисляя ему оклад, БЭБ применял размер прожиточного минимума в 2102 грн, а не полный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который до конца 2023 года составлял 2684 грн, а с 1 января 2024 года вырос до 3028 грн.

Львовский окружной административный суд принял иск Романа Мудя к рассмотрению.

Журналисты NGL.media также узнали, что Мудь далеко не единственный из уволенных работников БЭБ, которые оспаривают неправильный принцип начисления зарплаты.

В судебном реестре оказались десятки подобных исков, в некоторых случаях уже есть решения судов в пользу истцов.

Что предшествовало?

Напомним, ранее журналисты Украинской правды обнародовали материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Мудя, которого местные правоохранители называли неформальным куратором работы Бюро всей области. Вскоре глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прокомментировал расследование журналистов о сотруднике львовского БЭБ Романа Мудя и заявил, что перезагрузку Бюро доведут до конца.

Бюро экономической безопасности (253) Львовская область (3058)
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
показать весь комментарий
22.10.2025 11:23 Ответить
геть офуїв
най з оперів стягне, які у службовий час за державний кошт толпою за особистою вказівкою мудя шарилися за журналістами замість виконання прямих службових обов'язків з документування економічних злочинів
показать весь комментарий
22.10.2025 11:27 Ответить
до речі, а новий керівник беб вже розібрався із цими посадовцями та з якого буя вони за рахунок державного забезпечення займалися не службою, а особистими захцянками мудя? чи то таке?!
показать весь комментарий
22.10.2025 11:30 Ответить
Мудь вже заБЕБав
показать весь комментарий
22.10.2025 11:34 Ответить
І суд задовольнить його позов.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:37 Ответить
Цей мудь добре розуміє: чим більшою буде його офіційна зарплата, тим більшою буде і пенсія!
показать весь комментарий
22.10.2025 11:43 Ответить
Повністю виправдовує своє прізвище.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:51 Ответить
Нікого не захищаю ні Мудя ні інших. Але, є велике АЛЕ! Так же і з військовими пенсіонерами десятиліттями найожував пенсійний фонд. Чому це відбувається? Є Закон та ХВормула нарахування пенсій, яка не є але ХВормула нехай недосконала, але вона Є! Чому якийсь клерк з пенсійного ХВону крутить законом як чорт сонцем?! Кому це вигідно? У мене дружина пропрацювавши 40 років педагогом пішла на пенсію в 2014-му і має на сьогоднішній день 4000 пенсії. А от її знайома немаючи повного стажу, та доживши до 63 років оформила недавно пенсію 4600. Як це?! Чому той хто все життя пролиндав, або пролузгав насіння на базарі та досидівши до 63 років отримує пенсію більшу ніж людина яка чесно відпрацювала 40 років, витративши нерви, професійно вигорівши?
показать весь комментарий
22.10.2025 11:52 Ответить
Коли ви суки вдавитесь тіми грішми,ненажретесь
показать весь комментарий
22.10.2025 11:56 Ответить
а мудь не хоче зробити звіт за весь період його ,,праці,,??може там ще преміальні виплатити треба,хотів би я оцінити за що він отримує такі гроші.....
показать весь комментарий
22.10.2025 12:20 Ответить
І як же він, бідолага, вижив?
показать весь комментарий
22.10.2025 12:27 Ответить
А в окопи Покровська або Купянська за підвищенною зарплатою він не бажає поїхати?
показать весь комментарий
22.10.2025 12:38 Ответить
А чому Мудю повістку не дають? ТЦК ви де?
показать весь комментарий
22.10.2025 12:52 Ответить
 
 