Экс-руководитель львовского БЭБ Мудь отсуживает 1,3 млн грн компенсации за "неправильно начисленную зарплату", - СМИ

Экс-начальник оперативного управления Бюро экономической безопасности во Львовской области Роман Мудь обратился в суд с иском, в котором требует взыскать с ведомства 1,3 млн грн компенсации за, по его мнению, неправильно начисленную заработную плату.

Что об иске Мудя известно?

По данным издания, Мудь считает, что такую сумму ему недоплатили из-за "неправильно начисленной зарплаты почти за три года, пока он там работал".

Заработную плату работникам БЭБ, как и другим бюджетникам, начисляют, учитывая размер прожиточного минимума, который определяется ежегодно при формировании государственного бюджета.

Детали дела

Как отмечается, в иске Романа Мудя указано, что в течение 2022-2025 годов, начисляя ему оклад, БЭБ применял размер прожиточного минимума в 2102 грн, а не полный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который до конца 2023 года составлял 2684 грн, а с 1 января 2024 года вырос до 3028 грн.

Львовский окружной административный суд принял иск Романа Мудя к рассмотрению.

Журналисты NGL.media также узнали, что Мудь далеко не единственный из уволенных работников БЭБ, которые оспаривают неправильный принцип начисления зарплаты.

В судебном реестре оказались десятки подобных исков, в некоторых случаях уже есть решения судов в пользу истцов.

Что предшествовало?

Напомним, ранее журналисты Украинской правды обнародовали материал о бывшем начальнике оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Мудя, которого местные правоохранители называли неформальным куратором работы Бюро всей области. Вскоре глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прокомментировал расследование журналистов о сотруднике львовского БЭБ Романа Мудя и заявил, что перезагрузку Бюро доведут до конца.