Військовим передали майже 4300 примірників книжок про фінансову грамотність, - комунікаційник Культурних сил Кирило Лукаш

Книги проєкту Книги на фронт

У межах проєкту "Книга на фронт" за сприяння "ПриватБанку" Культурними силами передано військовим майже 4300 примірників книжок, які мають закрити потребу по лінії обізнаності бійців у фінансах і фінансовій грамотності.

Про це Цензор.НЕТ розповів комунікаційник Культурних сил, військовослужбовець Кирило Лукаш.

Як реалізовують проєкт "Книга на фронт"

"У проєкті "Книга на фронт", по-перше, серед наших партнерів — книгарні і видавництва. По-друге, є точкова партнерська робота, коли ми говоримо про спільні цінності і це перегукується з цінностями партнерів. Таким чином, ми можемо реалізовувати проєкти ще більш таргетовані. Зокрема, для того, щоб закрити серйозну потребу по лінії обізнаності бійців у фінансах і фінансовій грамотності, ми співпрацювали з "ПриватБанком"", - розповів  Лукаш.

Важливість фінансової грамоти для військових

"І це дуже цінний проєкт для нас, тому що насправді фінансова історія – це серйозний виклик. З одного боку у людини є бойові виплати, які вона чесно заробила, ризикуючи життям. З іншого - можуть виникнути якісь виклики по типу онлайн-казино або інші історії, коли вона усе це може втратити. Тому потрібно володіти фінансовою грамотністю, щоб цих викликів уникнути. Не кажучи вже про те, що ці книжки можуть надихнути когось з бійців на те, щоб подумати, як пасивно заробляти, перебуваючи у війську, як ці гроші, які ти заробив, уже зараз можуть тобі приносити додатковий дохід", – зазначив він.

5 книжок, які поїхали на фронт

За словами Кирила Лукаша, для цього проєкту були обрані за консультаціями з фінансистами 5 книжок, які поїхали на фронт. Це Бодо Шефер "Шлях до фінансової свободи", це "Мислення швидке й повільне" Даніеля Канемана, "Найбагатший чоловік у Вавилоні" Джорджа Клейсона, Робін Шарма і його "Монах, який продав свій Феррарі", а також Любомир Остапів "Любов та бюджет". Якщо говорити про книжку Любомира Остапіва, то це дуже хороша історія, враховуючи, що це про фінанси сімейних пар.

"Ці книжки поїхали з поясненням, для чого і для кого вони, яким чином їх можна використовувати, — пояснив він. — Далі ці книги розподіли по напрямках наших мобільних груп. Ще один наш партнер – це "Нова Пошта" — допоміг переправити їх у міста, де базуються наші мобільні групи, а вони вже безпосередньо в зоні бойових дій доправляють книги в бойові підрозділи. Там вже боєць через контакт з нашим побратимом або посестрою їх отримує і може їх читати і надихатися".

Топ коментарі
+4
що?
показати весь коментар
23.10.2025 13:27 Відповісти
+3
Потужно! - дебіт - кребіт
показати весь коментар
23.10.2025 13:42 Відповісти
+2
Ё..й совок...
показати весь коментар
23.10.2025 13:29 Відповісти
що?
показати весь коментар
23.10.2025 13:27 Відповісти
Так, і прицьому військовим Зєля каже через Кіма не пхатися в політику.
показати весь коментар
23.10.2025 13:30 Відповісти
Офігєть
показати весь коментар
23.10.2025 13:39 Відповісти
Слугам народу треба було в першу чергу передати такі книги разом з якимись потужними контрацептивами.
показати весь коментар
23.10.2025 13:28 Відповісти
Ё..й совок...
показати весь коментар
23.10.2025 13:29 Відповісти
От нафуя, люди ходять на 95 квартал?...
показати весь коментар
23.10.2025 13:34 Відповісти
Дури, ви не книжки закрити потребу передавайте, а платіть євробабло відповідне військовим.
Свої книжки сходите за потребою в нужник. Уроди, блдь
показати весь коментар
23.10.2025 13:37 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, в якому рекрутинговому центрі можна обрати посаду комунікаційного менеджера Культурних сил. Дякую наперед.
показати весь коментар
23.10.2025 13:40 Відповісти
Потужно! - дебіт - кребіт
показати весь коментар
23.10.2025 13:42 Відповісти
"Подумати як пассивно заробляти, перебуваючи у війську".

Фінансова грамотність це звичайно добре, але чому це звучить як знущання.
показати весь коментар
23.10.2025 13:54 Відповісти
Думаю, що чувакам на примусовій небезпечній для життя роботі з робочим графіком 24/365 за 500 долларів в місяць без можливості звільнитися, більш актуальні книжки типу "Хатина дядька Тома" Гаррієт Бічер-Стоу, чи "Втеча з Табору 14" Блейна Гардена.

А так ініціатива гарна, читати завжди корисно.
показати весь коментар
23.10.2025 14:07 Відповісти
"як ці гроші, які ти заробив, уже зараз можуть тобі приносити додатковий дохід"
Мабуть там дуже багато зайвих грошей, і саме тому волонтери і просто звичайні люди зі шкіри пнуться, аби якось передати техніку/обладнання/гроші тим, хто зараз на передку?
показати весь коментар
23.10.2025 14:20 Відповісти
Орієнтування на місцевості? - ні, нащо дайте фінансову грамотність в окоп. Якісь основи роботи з вибухівкою - та ні що ви - дайте в окоп фінансову грамотність. Картографія - та нуна - даєшь фінансову грамотність. Поспати - та кому воно треба, даєшь фінансову грамотність.
показати весь коментар
23.10.2025 14:28 Відповісти
Все необходимое для войны и выжить делают побратимы и командование ЗСУ, а вот как действовать ветеранам инструкций не существует. Так что это правильный шаг.
показати весь коментар
23.10.2025 14:47 Відповісти
 
 