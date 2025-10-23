Військовим передали майже 4300 примірників книжок про фінансову грамотність, - комунікаційник Культурних сил Кирило Лукаш

У межах проєкту "Книга на фронт" за сприяння "ПриватБанку" Культурними силами передано військовим майже 4300 примірників книжок, які мають закрити потребу по лінії обізнаності бійців у фінансах і фінансовій грамотності.

Про це Цензор.НЕТ розповів комунікаційник Культурних сил, військовослужбовець Кирило Лукаш.

Як реалізовують проєкт "Книга на фронт"

"У проєкті "Книга на фронт", по-перше, серед наших партнерів — книгарні і видавництва. По-друге, є точкова партнерська робота, коли ми говоримо про спільні цінності і це перегукується з цінностями партнерів. Таким чином, ми можемо реалізовувати проєкти ще більш таргетовані. Зокрема, для того, щоб закрити серйозну потребу по лінії обізнаності бійців у фінансах і фінансовій грамотності, ми співпрацювали з "ПриватБанком"", - розповів Лукаш.

Важливість фінансової грамоти для військових

"І це дуже цінний проєкт для нас, тому що насправді фінансова історія – це серйозний виклик. З одного боку у людини є бойові виплати, які вона чесно заробила, ризикуючи життям. З іншого - можуть виникнути якісь виклики по типу онлайн-казино або інші історії, коли вона усе це може втратити. Тому потрібно володіти фінансовою грамотністю, щоб цих викликів уникнути. Не кажучи вже про те, що ці книжки можуть надихнути когось з бійців на те, щоб подумати, як пасивно заробляти, перебуваючи у війську, як ці гроші, які ти заробив, уже зараз можуть тобі приносити додатковий дохід", – зазначив він.

5 книжок, які поїхали на фронт

За словами Кирила Лукаша, для цього проєкту були обрані за консультаціями з фінансистами 5 книжок, які поїхали на фронт. Це Бодо Шефер "Шлях до фінансової свободи", це "Мислення швидке й повільне" Даніеля Канемана, "Найбагатший чоловік у Вавилоні" Джорджа Клейсона, Робін Шарма і його "Монах, який продав свій Феррарі", а також Любомир Остапів "Любов та бюджет". Якщо говорити про книжку Любомира Остапіва, то це дуже хороша історія, враховуючи, що це про фінанси сімейних пар.

"Ці книжки поїхали з поясненням, для чого і для кого вони, яким чином їх можна використовувати, — пояснив він. — Далі ці книги розподіли по напрямках наших мобільних груп. Ще один наш партнер – це "Нова Пошта" — допоміг переправити їх у міста, де базуються наші мобільні групи, а вони вже безпосередньо в зоні бойових дій доправляють книги в бойові підрозділи. Там вже боєць через контакт з нашим побратимом або посестрою їх отримує і може їх читати і надихатися".

