Военным передали почти 4300 экземпляров книг о финансовой грамотности, - коммуникационщик Культурных сил Кирилл Лукаш

В рамках проекта "Книга на фронт" при содействии "ПриватБанка" Культурными силами передано военным почти 4300 экземпляров книг, которые должны закрыть потребность по линии осведомленности бойцов в финансах и финансовой грамотности.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал коммуникационщик Культурных сил, военнослужащий Кирилл Лукаш.

Как реализовывают проект "Книга на фронт"

"В проекте "Книга на фронт", во-первых, среди наших партнеров - книжные магазины и издательства. Во-вторых, есть точечная партнерская работа, когда мы говорим об общих ценностях, и это перекликается с ценностями партнеров. Таким образом, мы можем реализовывать проекты еще более таргетированные. В частности, для того, чтобы закрыть серьезную потребность по линии осведомленности бойцов в финансах и финансовой грамотности, мы сотрудничали с "ПриватБанком", - рассказал Лукаш.

Важность финансовой грамоты для военных

"И это очень ценный проект для нас, потому что, на самом деле, финансовая история - это серьезный вызов. С одной стороны, у человека есть боевые выплаты, которые он честно заработал, рискуя жизнью. С другой - могут возникнуть какие-то вызовы по типу онлайн-казино или другие истории, когда он все это может потерять. Поэтому нужно обладать финансовой грамотностью, чтобы этих вызовов избежать. Не говоря уже о том, что эти книги могут вдохновить кого-то из бойцов на то, чтобы подумать, как пассивно зарабатывать, находясь в армии, как эти деньги, которые ты заработал, уже сейчас могут тебе приносить дополнительный доход", - отметил он.

5 книг, которые поехали на фронт

По словам Кирилла Лукаша, для этого проекта были выбраны по консультациям с финансистами 5 книг, которые поехали на фронт. Это Бодо Шефер "Путь к финансовой свободе", это "Мышление быстрое и медленное" Даниэля Канемана, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, Робин Шарма и его "Монах, который продал свою Феррари", а также Любомир Остапив "Любовь и бюджет". Если говорить о книге Любомира Остапива, то это - очень хорошая история, учитывая, что это - о финансах семейных пар.

"Эти книги поехали с объяснением, для чего и для кого они, каким образом их можно использовать, - рассказал он. - Далее эти книги распределили по направлениям наших мобильных групп. Еще один наш партнер - "Нова Пошта" - помог переправить их в города, где базируются наши мобильные группы, а они уже непосредственно в зоне боевых действий доставляют книги в боевые подразделения. Там уже боец через контакт с нашим побратимом или посестрой их получает и может их читать и вдохновляться".

що?
показать весь комментарий
23.10.2025 13:27 Ответить
Так, і прицьому військовим Зєля каже через Кіма не пхатися в політику.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:30 Ответить
Офігєть
показать весь комментарий
23.10.2025 13:39 Ответить
Слугам народу треба було в першу чергу передати такі книги разом з якимись потужними контрацептивами.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:28 Ответить
Ё..й совок...
показать весь комментарий
23.10.2025 13:29 Ответить
От нафуя, люди ходять на 95 квартал?...
показать весь комментарий
23.10.2025 13:34 Ответить
Дури, ви не книжки закрити потребу передавайте, а платіть євробабло відповідне військовим.
Свої книжки сходите за потребою в нужник. Уроди, блдь
показать весь комментарий
23.10.2025 13:37 Ответить
Підкажіть, будь ласка, в якому рекрутинговому центрі можна обрати посаду комунікаційного менеджера Культурних сил. Дякую наперед.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:40 Ответить
Потужно! - дебіт - кребіт
показать весь комментарий
23.10.2025 13:42 Ответить
 
 