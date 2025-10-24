Графіки відключень світла діють у 12 областях, - "Укренерго"

Внаслідок складної ситуації в енергосистемі через російські удари у 12 областях України застосовують графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Де є знеструмлення?

Станом на ранок знеструмлено споживачів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Складною ситуація залишається на Чернігівщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень

Сьогодні із 7:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

У цей період на всій території України тривають графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії

Наразі споживання електроенергії, зазначили в "Укренерго", тримається на високому рівні. Станом на 6:00, воно було таким, як в цей же час попереднього дня - у четвер.

