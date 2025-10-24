УКР
2 205 7

Графіки відключень світла діють у 12 областях, - "Укренерго"

Ситуація в енергетиці станом на 24 жовтня. Що відомо?

Внаслідок складної ситуації в енергосистемі через російські удари у 12 областях України застосовують графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Де є знеструмлення?

Станом на ранок знеструмлено споживачів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Складною ситуація залишається на Чернігівщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.

Графіки відключень

Сьогодні із 7:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

У цей період на всій території України тривають графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії

Наразі споживання електроенергії, зазначили в "Укренерго", тримається на високому рівні. Станом на 6:00, воно було таким, як в цей же час попереднього дня - у четвер.

енергетика (2818) Укренерго (2800) відключення світла (1191)
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
показати весь коментар
24.10.2025 11:12 Відповісти
Так, а в чому саме саботували? Можна простими людськими словами якось сформулювати? Бо перечитувати купу законів це простій людині дуже складно.
показати весь коментар
24.10.2025 11:24 Відповісти
1. - брехня про захист енергооб'єктів, який не виконано і на 50%
2- децентралізація, яку запоров мерзотник Галущенко, бо не його "друзі" вигравали тендер
3- саботаж та корупція на відновленні енергооб'єктів, розкрадання допомоги
4- жодного покарання для тих, хто це все зробив (Наєм, Галушка) і відсторонення тих, хто справді намагався щось робити (Кудрицький)

А щодо законів - то таке.
показати весь коментар
24.10.2025 11:31 Відповісти
Учітеся, брати мої, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Свого не цурайтесь! Бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають ...
https://www.youtube.com/watch?v=si_GVTvVz2s
показати весь коментар
24.10.2025 12:58 Відповісти
киев отопление так и не включает, создавая перегрузки, ну и уё бища и кличко и мамедов и вся зелёная гыдота
показати весь коментар
24.10.2025 11:40 Відповісти
Нічого, що ТЕЦ пошкоджено і газу мало? Аби щось написати
показати весь коментар
24.10.2025 13:04 Відповісти
почему тэц не защитили ни мамедов ни зеленский? почему газ по летним ценам не закупили? почему отопление заранее не включили, что б дома не остывали? ничего что 3-й год ты с ними одну и ту же песню ноешь?
показати весь коментар
24.10.2025 13:25 Відповісти
 
 