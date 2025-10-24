Графіки відключень світла діють у 12 областях, - "Укренерго"
Внаслідок складної ситуації в енергосистемі через російські удари у 12 областях України застосовують графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Де є знеструмлення?
Станом на ранок знеструмлено споживачів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Складною ситуація залишається на Чернігівщині.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - йдеться в повідомленні.
Графіки відключень
Сьогодні із 7:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.
У цей період на всій території України тривають графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Споживання електроенергії
Наразі споживання електроенергії, зазначили в "Укренерго", тримається на високому рівні. Станом на 6:00, воно було таким, як в цей же час попереднього дня - у четвер.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
2- децентралізація, яку запоров мерзотник Галущенко, бо не його "друзі" вигравали тендер
3- саботаж та корупція на відновленні енергооб'єктів, розкрадання допомоги
4- жодного покарання для тих, хто це все зробив (Наєм, Галушка) і відсторонення тих, хто справді намагався щось робити (Кудрицький)
А щодо законів - то таке.
https://www.youtube.com/watch?v=si_GVTvVz2s