Графики отключений света действуют в 12 областях, - "Укрэнерго"
Вследствие сложной ситуации в энергосистеме из-за российских ударов в 12 областях Украины применяются графики почасовых отключений света.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Где есть обесточивание?
По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сложной ситуация остается на Черниговщине.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей", - говорится в сообщении.
Графики отключений
Сегодня с 7:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно.
В этот период на всей территории Украины продолжаются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Потребление электроэнергии
Сейчас потребление электроэнергии, отметили в "Укрэнерго", держится на высоком уровне. По состоянию на 6:00, оно было таким, как в это же время предыдущего дня - в четверг.
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
2- децентралізація, яку запоров мерзотник Галущенко, бо не його "друзі" вигравали тендер
3- саботаж та корупція на відновленні енергооб'єктів, розкрадання допомоги
4- жодного покарання для тих, хто це все зробив (Наєм, Галушка) і відсторонення тих, хто справді намагався щось робити (Кудрицький)
А щодо законів - то таке.
https://www.youtube.com/watch?v=si_GVTvVz2s