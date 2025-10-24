Графики отключений света действуют в 12 областях, - "Укрэнерго"

Вследствие сложной ситуации в энергосистеме из-за российских ударов в 12 областях Украины применяются графики почасовых отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Где есть обесточивание?

По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сложной ситуация остается на Черниговщине.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей", - говорится в сообщении.

Графики отключений

Сегодня с 7:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно.

В этот период на всей территории Украины продолжаются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Потребление электроэнергии

Сейчас потребление электроэнергии, отметили в "Укрэнерго", держится на высоком уровне. По состоянию на 6:00, оно было таким, как в это же время предыдущего дня - в четверг.

