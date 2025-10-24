РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7341 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
3 559 9

Графики отключений света действуют в 12 областях, - "Укрэнерго"

Ситуация в энергетике по состоянию на 24 октября. Что известно?

Вследствие сложной ситуации в энергосистеме из-за российских ударов в 12 областях Украины применяются графики почасовых отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Где есть обесточивание?

По состоянию на утро обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сложной ситуация остается на Черниговщине.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз с начала большой войны выделил 3 миллиарда евро на поддержку энергосистемы Украины, - госпожа посол

Графики отключений

Сегодня с 7:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно.

В этот период на всей территории Украины продолжаются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Также читайте: Ситуация со светом в некоторых громадах Черниговщины остается очень сложной, - ОВА

Потребление электроэнергии

Сейчас потребление электроэнергии, отметили в "Укрэнерго", держится на высоком уровне. По состоянию на 6:00, оно было таким, как в это же время предыдущего дня - в четверг.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

энергетика (2723) Укрэнерго (685) отключение света (475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
показать весь комментарий
24.10.2025 11:12 Ответить
Так, а в чому саме саботували? Можна простими людськими словами якось сформулювати? Бо перечитувати купу законів це простій людині дуже складно.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:24 Ответить
1. - брехня про захист енергооб'єктів, який не виконано і на 50%
2- децентралізація, яку запоров мерзотник Галущенко, бо не його "друзі" вигравали тендер
3- саботаж та корупція на відновленні енергооб'єктів, розкрадання допомоги
4- жодного покарання для тих, хто це все зробив (Наєм, Галушка) і відсторонення тих, хто справді намагався щось робити (Кудрицький)

А щодо законів - то таке.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:31 Ответить
Учітеся, брати мої, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Свого не цурайтесь! Бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають ...
https://www.youtube.com/watch?v=si_GVTvVz2s
показать весь комментарий
24.10.2025 12:58 Ответить
киев отопление так и не включает, создавая перегрузки, ну и уё бища и кличко и мамедов и вся зелёная гыдота
показать весь комментарий
24.10.2025 11:40 Ответить
Нічого, що ТЕЦ пошкоджено і газу мало? Аби щось написати
показать весь комментарий
24.10.2025 13:04 Ответить
почему тэц не защитили ни мамедов ни зеленский? почему газ по летним ценам не закупили? почему отопление заранее не включили, что б дома не остывали? ничего что 3-й год ты с ними одну и ту же песню ноешь?
показать весь комментарий
24.10.2025 13:25 Ответить
Кличко опалення не включає,для цього є розпорядження уряду,а вони перенесли початок опалювального сезону на перше листопада.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.10.2025 10:32 Ответить
Включить опалення і не буде перерасходу електрики.Так газу нема.Не добрали.А він ще потрібен для виробництва,а там і платять дорожче і вчасно.А населення на пільгах,не платить вчасно чи зовсім не платить і ціна для нього меньша.Потерпить.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.10.2025 10:29 Ответить
 
 