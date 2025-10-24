УКР
Новини Ставлення українців до Росії
91% українців погано ставляться до Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців продовжують негативно ставитися до Росії: 91% опитаних висловили погане ставлення, лише 4% - позитивне.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інстититуту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають соціологи, ці показники майже не відрізняються від результатів 2024 року (93% і 3% відповідно). У КМІС підкреслюють, що "погіршення ставлення до Росії йшло після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому".

більшість українців погано ставляться до Росії

Ставлення до Росії

Абсолютна більшість у всіх регіонах - від 92% на Заході до 80% на Сході - висловлюють негативне ставлення до Росії. Добре ставляться від 3-4% на Заході, у Центрі та на Півдні до 9% на Сході, що залишається в межах статистичної похибки.

більшість українців погано ставляться до Росії

Ставлення до росіян

Щодо ставлення до росіян - мешканців Росії, 85% українців відповіли, що ставляться до них погано, лише 8% - добре. Соціологи також зафіксували високий рівень соціальної дистанції - індекс становить 6,5 із 7 можливих. 82% респондентів вважають, що росіян взагалі не слід пускати в Україну.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що українці "незалежно від регіону чи мови спілкування об’єднані в усвідомленні екзистенційної загрози від росіян". Він також наголосив, що "російськомовні українці є патріотами України та не бажають жити в Росії".

Опитування проведене 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед 1023 респондентів на підконтрольних уряду територіях України. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

Топ коментарі
+22
Хто ці 8% і чому вони досі живуть серед нас?
24.10.2025 11:30 Відповісти
+14

потужно невсратий і його виводок .Чітко вкладається в цей процент . Бінго !!!
24.10.2025 11:34 Відповісти
+12
Фіга сє, а є ще 9%, які добре ставляться?! Після всього?! Це або жлуни і колаборанти, яким місце в СБУ, або навіть не знаю, хто.
24.10.2025 11:33 Відповісти
24.10.2025 11:30 Відповісти

24.10.2025 11:34 Відповісти
наводчики дронов и ракет, поджигатели авто и разносчики взрывчатки...
24.10.2025 11:50 Відповісти
Прочитав шапку і подумав шо 9% дуже ****** - хер я вгадав
24.10.2025 11:31 Відповісти
24.10.2025 11:33 Відповісти
В 9% входять члени сети УПЦМП та виборці зеленого падла.
24.10.2025 11:41 Відповісти
Держава з 90-х не переймаеться прищепленням патрiотизму серед молодi. А ще, мiсцями, краiна - проти держави... Тiпо, Майдан прти шлепера.
24.10.2025 12:20 Відповісти
Тема не розкрита - нема ясності, за кого на виборах у 2019-му голосували ці 9 відсотків таємних колаборантів.
24.10.2025 11:43 Відповісти
Тут, здається, нема ніякої таємниці . Ясно, що "лішбинєПарашенка"
24.10.2025 12:18 Відповісти
Як можна погано чи гарно ставитися до росії !?
Це все одно, що спитати, як ви ставитеся до лайна, до мразоти-вбивці і гвалтівника ?
Питання треба ставити так:
- Ви готові вбивати росіян чи ні ?
І тоді все стане ясно...
24.10.2025 11:45 Відповісти
відповідь на це запитання ви не захочете побачите
24.10.2025 12:12 Відповісти
Ні - з туманного альбіону не хочемо
24.10.2025 12:35 Відповісти
Я не знаю як можна добре ставитись до варварів які прийшли знищити твою країну і її народ,тих 9% це мколоборанти це вороги.
24.10.2025 11:49 Відповісти
Ну як можливо відноситись до країни, на чолі якої стоїть якесь *****?

Ще Джохар Дудаєв сказав : У меня нет злобы к росии, у меня к ней чуство брезгливости, как к дохлому скоту.
24.10.2025 11:49 Відповісти
тобто кожний двадцять п'ятий - потенційний тєлєграмний маладагвардєєц.
24.10.2025 11:51 Відповісти
І де ці 9%? Вже треба щоб бігли в сторону парашії під звуки автоматних черг
24.10.2025 11:52 Відповісти
шукайте серед тих хто заробляє на війні...
24.10.2025 11:54 Відповісти
коли читаєте всі ці рейтинги та опитування,не забувайте що вони робляться для закладених маніпуляцій і правди від того в ни мало,але в тому що є такі +_-9% то більш меньш правда,навіть під час ВОВ були такі що плескали чи одобряли те що відбувалося....
24.10.2025 11:53 Відповісти
ви питаєте хто 9 % в кончу не один шахед ні одна ракета не залетіла
24.10.2025 11:57 Відповісти
ви думаєте в вірному напрямку,і тут не тільки козин,конча,всюди такі цірські містечка живуть в тиші і спокої...
24.10.2025 12:15 Відповісти
Мабуть, кацапи усе ще сподіваються пожити у тих "царських" містечках, як вони мріяли у 22-у: "гаварят, на пячьорскє харошиє квартіри - вазьму сєбє парочку..."
24.10.2025 12:41 Відповісти
Під час ВОВ проводили опитування про ставлення до німецько-фашистських націонал-соціалістів?
24.10.2025 12:27 Відповісти
і ця цифра ще завищена. багато зрадників, шпигунів і просто ждунів відповіли на запитання "правильно"
24.10.2025 12:15 Відповісти
Он в київських школах серед школярів практично немає україномовних - переселенці поголовно рускагаварящіє. Можна уявити, які настрої у їхніх батьків...
24.10.2025 12:44 Відповісти
Тільки 80% на сході??? Ну значить мало їх росіяни ********, раз кожен п'ятий не зрозумів.
24.10.2025 12:28 Відповісти
... Погано.. - це не те слово для характеристики відношення до оркостану. Зараз є мала крапля виродків котрі аналогічні виродкам ху. йлостану, і є основна маса укранців котрі Ненавидять імперію Зла та брехні.
24.10.2025 12:53 Відповісти
Я хорошо отношусь к расеянам, к тем кто на концерте у кабздона
24.10.2025 12:57 Відповісти
 
 