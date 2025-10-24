91% українців погано ставляться до Росії, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців продовжують негативно ставитися до Росії: 91% опитаних висловили погане ставлення, лише 4% - позитивне.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інстититуту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають соціологи, ці показники майже не відрізняються від результатів 2024 року (93% і 3% відповідно). У КМІС підкреслюють, що "погіршення ставлення до Росії йшло після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому".

Ставлення до Росії

Абсолютна більшість у всіх регіонах - від 92% на Заході до 80% на Сході - висловлюють негативне ставлення до Росії. Добре ставляться від 3-4% на Заході, у Центрі та на Півдні до 9% на Сході, що залишається в межах статистичної похибки.

Ставлення до росіян

Щодо ставлення до росіян - мешканців Росії, 85% українців відповіли, що ставляться до них погано, лише 8% - добре. Соціологи також зафіксували високий рівень соціальної дистанції - індекс становить 6,5 із 7 можливих. 82% респондентів вважають, що росіян взагалі не слід пускати в Україну.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що українці "незалежно від регіону чи мови спілкування об’єднані в усвідомленні екзистенційної загрози від росіян". Він також наголосив, що "російськомовні українці є патріотами України та не бажають жити в Росії".

Опитування проведене 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед 1023 респондентів на підконтрольних уряду територіях України. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

