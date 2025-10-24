91% украинцев плохо относятся к России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев продолжают негативно относиться к России: 91% опрошенных выразили плохое отношение, лишь 4% - положительное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного инстититута социологии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, эти показатели почти не отличаются от результатов 2024 года (93% и 3% - соответственно). В КМИС подчеркивают, что "ухудшение отношения к России шло после агрессивных действий самой России, а не предшествовало этому".

Отношение к России

Абсолютное большинство во всех регионах - от 92% на Западе до 80% на Востоке - выражают негативное отношение к России. Хорошо относятся от 3-4% на Западе, в Центре и на Юге, до 9% - на Востоке, что остается в пределах статистической погрешности.

Отношение к россиянам

Относительно отношения к россиянам - жителям России, 85% украинцев ответили, что относятся к ним плохо, только 8% - хорошо. Социологи также зафиксировали высокий уровень социальной дистанции - индекс составляет 6,5 из 7 возможных. 82% респондентов считают, что россиян вообще не следует пускать в Украину.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы, "независимо от региона или языка общения, объединены в осознании экзистенциальной угрозы от россиян". Он также отметил, что "русскоязычные украинцы являются патриотами Украины и не желают жить в России".

Опрос проведен 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью среди 1023 респондентов на подконтрольных правительству территориях Украины. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

