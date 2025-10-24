РУС
Новости Отношение украинцев к россии
1 158 26

91% украинцев плохо относятся к России, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев продолжают негативно относиться к России: 91% опрошенных выразили плохое отношение, лишь 4% - положительное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного инстититута социологии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, эти показатели почти не отличаются от результатов 2024 года (93% и 3% - соответственно). В КМИС подчеркивают, что "ухудшение отношения к России шло после агрессивных действий самой России, а не предшествовало этому".

большинство украинцев плохо относятся к России

Отношение к России

Абсолютное большинство во всех регионах - от 92% на Западе до 80% на Востоке - выражают негативное отношение к России. Хорошо относятся от 3-4% на Западе, в Центре и на Юге, до 9% - на Востоке, что остается в пределах статистической погрешности.

большинство украинцев плохо относятся к России

Отношение к россиянам

Относительно отношения к россиянам - жителям России, 85% украинцев ответили, что относятся к ним плохо, только 8% - хорошо. Социологи также зафиксировали высокий уровень социальной дистанции - индекс составляет 6,5 из 7 возможных. 82% респондентов считают, что россиян вообще не следует пускать в Украину.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы, "независимо от региона или языка общения, объединены в осознании экзистенциальной угрозы от россиян". Он также отметил, что "русскоязычные украинцы являются патриотами Украины и не желают жить в России".

Опрос проведен 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью среди 1023 респондентов на подконтрольных правительству территориях Украины. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Автор: 

опрос (2961) россия (97792) КМИС (359)
Топ комментарии
+19
Хто ці 8% і чому вони досі живуть серед нас?
24.10.2025 11:30 Ответить
+12

потужно невсратий і його виводок .Чітко вкладається в цей процент . Бінго !!!
24.10.2025 11:34 Ответить
+9
Фіга сє, а є ще 9%, які добре ставляться?! Після всього?! Це або жлуни і колаборанти, яким місце в СБУ, або навіть не знаю, хто.
24.10.2025 11:33 Ответить
Хто ці 8% і чому вони досі живуть серед нас?
24.10.2025 11:30 Ответить

потужно невсратий і його виводок .Чітко вкладається в цей процент . Бінго !!!
24.10.2025 11:34 Ответить
наводчики дронов и ракет, поджигатели авто и разносчики взрывчатки...
24.10.2025 11:50 Ответить
Прочитав шапку і подумав шо 9% дуже ****** - хер я вгадав
24.10.2025 11:31 Ответить
Фіга сє, а є ще 9%, які добре ставляться?! Після всього?! Це або жлуни і колаборанти, яким місце в СБУ, або навіть не знаю, хто.
24.10.2025 11:33 Ответить
В 9% входять члени сети УПЦМП та виборці зеленого падла.
24.10.2025 11:41 Ответить
Держава з 90-х не переймаеться прищепленням патрiотизму серед молодi. А ще, мiсцями, краiна - проти держави... Тiпо, Майдан прти шлепера.
24.10.2025 12:20 Ответить
Тема не розкрита - нема ясності, за кого на виборах у 2019-му голосували ці 9 відсотків таємних колаборантів.
24.10.2025 11:43 Ответить
Тут, здається, нема ніякої таємниці . Ясно, що "лішбинєПарашенка"
24.10.2025 12:18 Ответить
Як можна погано чи гарно ставитися до росії !?
Це все одно, що спитати, як ви ставитеся до лайна, до мразоти-вбивці і гвалтівника ?
Питання треба ставити так:
- Ви готові вбивати росіян чи ні ?
І тоді все стане ясно...
24.10.2025 11:45 Ответить
відповідь на це запитання ви не захочете побачите
24.10.2025 12:12 Ответить
Ні - з туманного альбіону не хочемо
24.10.2025 12:35 Ответить
Я не знаю як можна добре ставитись до варварів які прийшли знищити твою країну і її народ,тих 9% це мколоборанти це вороги.
24.10.2025 11:49 Ответить
Ну як можливо відноситись до країни, на чолі якої стоїть якесь *****?

Ще Джохар Дудаєв сказав : У меня нет злобы к росии, у меня к ней чуство брезгливости, как к дохлому скоту.
24.10.2025 11:49 Ответить
тобто кожний двадцять п'ятий - потенційний тєлєграмний маладагвардєєц.
24.10.2025 11:51 Ответить
І де ці 9%? Вже треба щоб бігли в сторону парашії під звуки автоматних черг
24.10.2025 11:52 Ответить
шукайте серед тих хто заробляє на війні...
24.10.2025 11:54 Ответить
коли читаєте всі ці рейтинги та опитування,не забувайте що вони робляться для закладених маніпуляцій і правди від того в ни мало,але в тому що є такі +_-9% то більш меньш правда,навіть під час ВОВ були такі що плескали чи одобряли те що відбувалося....
24.10.2025 11:53 Ответить
ви питаєте хто 9 % в кончу не один шахед ні одна ракета не залетіла
24.10.2025 11:57 Ответить
ви думаєте в вірному напрямку,і тут не тільки козин,конча,всюди такі цірські містечка живуть в тиші і спокої...
24.10.2025 12:15 Ответить
Мабуть, кацапи усе ще сподіваються пожити у тих "царських" містечках, як вони мріяли у 22-у: "гаварят, на пячьорскє харошиє квартіри - вазьму сєбє парочку..."
24.10.2025 12:41 Ответить
Під час ВОВ проводили опитування про ставлення до німецько-фашистських націонал-соціалістів?
24.10.2025 12:27 Ответить
і ця цифра ще завищена. багато зрадників, шпигунів і просто ждунів відповіли на запитання "правильно"
24.10.2025 12:15 Ответить
Он в київських школах серед школярів практично немає україномовних - переселенці поголовно рускагаварящіє. Можна уявити, які настрої у їхніх батьків...
24.10.2025 12:44 Ответить
Тільки 80% на сході??? Ну значить мало їх росіяни ********, раз кожен п'ятий не зрозумів.
24.10.2025 12:28 Ответить
... Погано.. - це не те слово для характеристики відношення до оркостану. Зараз є мала крапля виродків котрі аналогічні виродкам ху. йлостану, і є основна маса укранців котрі Ненавидять імперію Зла та брехні.
24.10.2025 12:53 Ответить
 
 