На фронті зафіксовано 82 боєзіткнення, більше половини з них - на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Хлібороб, Товстодубове, Малушине, Бобилівка Сумської області.

Одну атаку ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав авіаудару, скинув одну КАБ, здійснив 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бойових зіткнення тривають. Від ударів КАБами постраждала громада Харкова.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення, окупанти намагалися просуватися у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Сили оборони успішно зупинили чотири спроби просування противника, бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки, три атаки відбили наші оборонці.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Виїмки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник шість разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 18 разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське. На даний час триває два боєзіткнення.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіація супротивника завдала ударів бомбами по Нечаївці, Андріївці та Братському.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки ворожих підрозділів поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського моста закінчились для них невдачею. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Садовому.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.