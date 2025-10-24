Путін не має жодних стратегічних успіхів на фронті. Він продовжує вбивства, які не дають ніяких результатів, - Вітакер
"Успіхи" Росії за останні 10 місяців на полі бою були мінімальними, попри колосальні втрати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
"Путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує сприяти вбивствам, які відбуваються на лінії фронту, не приносячи при цьому жодних результатів", - додав посол.
Нагадаємо, Вітакер також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.
План завершення війни
Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів. Зокрема, після припинення вогню передбачається повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими. А також Україна тримає:
- гарантії безпеки;
- кошти на відновлення пошкоджень;
- шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.
З РФ поступово зніматимуть санкції. Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.
