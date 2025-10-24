УКР
Новини Агресія Росії проти України
Путін не має жодних стратегічних успіхів на фронті. Він продовжує вбивства, які не дають ніяких результатів, - Вітакер

Метью Вітакер про стратегічні успіхи РФ

"Успіхи" Росії за останні 10 місяців на полі бою були мінімальними, попри колосальні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує сприяти вбивствам, які відбуваються на лінії фронту, не приносячи при цьому жодних результатів", - додав посол.

Нагадаємо,  Вітакер також зазначив,  що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.

План завершення війни 

Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів. Зокрема,  після припинення вогню передбачається повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими. А також Україна тримає:

З РФ поступово зніматимуть санкції. Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

путін володимир (25023) війна в Україні (6707) Вітакер Метью (35)
+8
Не вітакери ж гинуть стримуючи орди свинособак, а українці. Успіхів немає, просто знищення цілого народу і країни
24.10.2025 08:29 Відповісти
+4
У нього розрахунок простий: они - закончатся, мьі - нет. І поки що у нього є всі підстави вважати його правильним.
24.10.2025 08:36 Відповісти
+3
Ну, то есть, наши решительные друзья уже отдают Вове всё что он отгрыз. Юридично не визнаємо... Та на х"у он видал ваше визнання. Плюс санкции снимут. А то. что отнял у соседей огромную территорию - то таке...
24.10.2025 09:09 Відповісти
Не вітакери ж гинуть стримуючи орди свинособак, а українці. Успіхів немає, просто знищення цілого народу і країни
24.10.2025 08:29 Відповісти
кішка у свинособак тонка цілий народ знищити.
24.10.2025 09:02 Відповісти
Та ну нах, вотета паварот....
24.10.2025 08:31 Відповісти
Китай допомогає безумній рашці, сподіваючись, що скажена псіна ху...ло, навіть знищуючі свій виводок привнде підступного сі на верхівку влади на планеті. Ідіот!!! Потвора!!!
24.10.2025 08:34 Відповісти
У нього розрахунок простий: они - закончатся, мьі - нет. І поки що у нього є всі підстави вважати його правильним.
24.10.2025 08:36 Відповісти
От якби були успіхи, тоді ладно
24.10.2025 08:39 Відповісти
Трампу похєр хто агрессор,йому головне нобелівку получити....а дальще він заб'є на всі війни,які будуть.
24.10.2025 08:49 Відповісти
Не гальмуйте, нобелівку ту вже давно вручили жінці.
24.10.2025 09:04 Відповісти
і шо ?вже всі нобелівки закінчились ? вже не будуть взагалі давати ?
24.10.2025 09:06 Відповісти
Ну, то есть, наши решительные друзья уже отдают Вове всё что он отгрыз. Юридично не визнаємо... Та на х"у он видал ваше визнання. Плюс санкции снимут. А то. что отнял у соседей огромную территорию - то таке...
24.10.2025 09:09 Відповісти
Нажаль, так війни й закінчуються, між сильним агресором і слабкою жертвою. Приклад - Фінляндія, яка досі не повернула Калінінград.
24.10.2025 11:20 Відповісти
дыбилы с запада, раша каждый день что-то забирает
24.10.2025 09:20 Відповісти
На фіга йому стратегічні успіхи, якщо й оперативних вистачить? Програма мінімум у нього - Донбас і сухопутний коридор до Криму, він її виконує. Так, на максимум вже не вистачить сил, але мінімум він може добити - кацня просувається, хоч і помалу, але щодня.
24.10.2025 11:18 Відповісти
А если будут результаты убийства перестанут быть убийствами? И на нарушение международного права можно наплевать? Цинизму рыжей шоблы нет предела.
24.10.2025 11:37 Відповісти
Тут важлива не реальна картина, а та яка в голові у *****. А там "єщьо чють поднажать..."
24.10.2025 12:22 Відповісти
 
 