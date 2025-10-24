Путін не має жодних стратегічних успіхів на фронті. Він продовжує вбивства, які не дають ніяких результатів, - Вітакер

"Успіхи" Росії за останні 10 місяців на полі бою були мінімальними, попри колосальні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує сприяти вбивствам, які відбуваються на лінії фронту, не приносячи при цьому жодних результатів", - додав посол.

Нагадаємо, Вітакер також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні в рамках програми PURL

План завершення війни

Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів. Зокрема, після припинення вогню передбачається повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими. А також Україна тримає:

гарантії безпеки;

кошти на відновлення пошкоджень;

шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу.

З РФ поступово зніматимуть санкції. Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія