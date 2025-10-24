Путин не имеет никаких стратегических успехов на фронте. Он продолжает убийства, которые не дают никаких результатов, - Уитакер

"Успехи" России за последние 10 месяцев на поле боя были минимальными, несмотря на колоссальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Путин не достигает никаких стратегических успехов. Он просто продолжает способствовать убийствам, которые происходят на линии фронта, не принося при этом никаких результатов", - добавил посол.

Напомним, Уитакер также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает поддерживать и помогать Украине в защите суверенитета. Однако сейчас Белый дом также начал оказывать давление и Москву и Киев, чтобы заставить президентов Украины и РФ сесть за стол переговоров.

План завершения войны

Европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов. В частности, после прекращения огня предполагается возвращение всех похищенных Россией детей в Украину и обмен пленными. А также Украина держит:

гарантии безопасности;

средства на восстановление повреждений;

путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

С РФ постепенно будут снимать санкции. Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

