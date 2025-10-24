РУС
2 738 16

Путин не имеет никаких стратегических успехов на фронте. Он продолжает убийства, которые не дают никаких результатов, - Уитакер

Мэтью Уитакер о стратегических успехах РФ

"Успехи" России за последние 10 месяцев на поле боя были минимальными, несмотря на колоссальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Путин не достигает никаких стратегических успехов. Он просто продолжает способствовать убийствам, которые происходят на линии фронта, не принося при этом никаких результатов", - добавил посол.

Напомним, Уитакер также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает поддерживать и помогать Украине в защите суверенитета. Однако сейчас Белый дом также начал оказывать давление и Москву и Киев, чтобы заставить президентов Украины и РФ сесть за стол переговоров.

План завершения войны

Европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов. В частности, после прекращения огня предполагается возвращение всех похищенных Россией детей в Украину и обмен пленными. А также Украина держит:

  • гарантии безопасности;
  • средства на восстановление повреждений;
  • путь к быстрому вступлению в Европейский Союз.

С РФ постепенно будут снимать санкции. Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

путин владимир война в Украине Уитакер Мэтью
+8
Не вітакери ж гинуть стримуючи орди свинособак, а українці. Успіхів немає, просто знищення цілого народу і країни
24.10.2025 08:29 Ответить
+4
У нього розрахунок простий: они - закончатся, мьі - нет. І поки що у нього є всі підстави вважати його правильним.
24.10.2025 08:36 Ответить
+3
Ну, то есть, наши решительные друзья уже отдают Вове всё что он отгрыз. Юридично не визнаємо... Та на х"у он видал ваше визнання. Плюс санкции снимут. А то. что отнял у соседей огромную территорию - то таке...
24.10.2025 09:09 Ответить
кішка у свинособак тонка цілий народ знищити.
24.10.2025 09:02 Ответить
Та ну нах, вотета паварот....
24.10.2025 08:31 Ответить
Китай допомогає безумній рашці, сподіваючись, що скажена псіна ху...ло, навіть знищуючі свій виводок привнде підступного сі на верхівку влади на планеті. Ідіот!!! Потвора!!!
24.10.2025 08:34 Ответить
От якби були успіхи, тоді ладно
24.10.2025 08:39 Ответить
Трампу похєр хто агрессор,йому головне нобелівку получити....а дальще він заб'є на всі війни,які будуть.
24.10.2025 08:49 Ответить
Не гальмуйте, нобелівку ту вже давно вручили жінці.
24.10.2025 09:04 Ответить
і шо ?вже всі нобелівки закінчились ? вже не будуть взагалі давати ?
24.10.2025 09:06 Ответить
Нажаль, так війни й закінчуються, між сильним агресором і слабкою жертвою. Приклад - Фінляндія, яка досі не повернула Калінінград.
24.10.2025 11:20 Ответить
дыбилы с запада, раша каждый день что-то забирает
24.10.2025 09:20 Ответить
На фіга йому стратегічні успіхи, якщо й оперативних вистачить? Програма мінімум у нього - Донбас і сухопутний коридор до Криму, він її виконує. Так, на максимум вже не вистачить сил, але мінімум він може добити - кацня просувається, хоч і помалу, але щодня.
24.10.2025 11:18 Ответить
А если будут результаты убийства перестанут быть убийствами? И на нарушение международного права можно наплевать? Цинизму рыжей шоблы нет предела.
24.10.2025 11:37 Ответить
Тут важлива не реальна картина, а та яка в голові у *****. А там "єщьо чють поднажать..."
24.10.2025 12:22 Ответить
 
 