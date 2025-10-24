На фронте зафиксировано 82 боестолкновения, более половины из них - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 82 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности Хлебороб, Толстодубово, Малушино, Бобылевка Сумской области.

Одну атаку врага пока отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил одну КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБами пострадала громада Харькова.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не имеет никаких стратегических успехов на фронте. Он продолжает убийства, которые не дают никаких результатов, - Уитакер

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.

На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отбили наши защитники.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.

На Константиновском направлении сегодня захватчик шесть раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русина Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербово, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 135 080 человек (+910 за сутки), 11 283 танка, 33 972 артсистемы, 23 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиация противника нанесла удары бомбами по Нечаевке, Андреевке и Братскому.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки вражеских подразделений вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста закончились для них неудачей. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Садовому.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.