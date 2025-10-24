Литва готова збивати літаки РФ у крайніх випадках, - прем’єрка Ругінене

Після інциденту, коли російські винищувачі понад десять секунд перетинали повітряний простір Литви, прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що збивати такі літаки можливо, але лише як крайній захід.

У четвер, російські винищувачі на деякий час залетіли до повітряного простору Литви. На місце оперативно були підняті винищувачі НАТО, які патрулювали й контролювали ситуацію.

Ругінене наголосила, що служби продемонстрували готовність приймати жорсткі рішення "тут і зараз", і що підняті в повітря союзні винищувачі зважують варіанти реакції на порушення.

"Як мені здається, служби дійсно продемонстрували, що приймають жорсткі рішення тут і зараз. Інцидент, що стався, показав, що ми готові - винищувачі НАТО були підняті в повітря тієї самої секунди, патрулювали та контролювали повітряний простір - не тільки забезпечували безпеку, а й посилали сигнал про те, що ми не потерпимо подібного", - зазначила Ругінене.

Прем’єрка додала, що потрібно враховувати наслідки застосування вогню, тож це рішення можливе "в крайньому випадку", а наразі ситуацію вдалося стабілізувати без застосування зброї.

"Потрібно розуміти, якими будуть наслідки застосування вогню. Ми готові зробити це в крайньому випадку, але на сьогоднішній день ми стабілізували ситуацію саме так", - додала вона.

Що передувало?

23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".

