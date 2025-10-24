УКР
Литва готова збивати літаки РФ у крайніх випадках, - прем’єрка Ругінене

Ругінене

Після інциденту, коли російські винищувачі понад десять секунд перетинали повітряний простір Литви, прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що збивати такі літаки можливо, але лише як крайній захід.

У четвер, російські винищувачі на деякий час залетіли до повітряного простору Литви. На місце оперативно були підняті винищувачі НАТО, які патрулювали й контролювали ситуацію.

Ругінене наголосила, що служби продемонстрували готовність приймати жорсткі рішення "тут і зараз", і що підняті в повітря союзні винищувачі зважують варіанти реакції на порушення.

"Як мені здається, служби дійсно продемонстрували, що приймають жорсткі рішення тут і зараз. Інцидент, що стався, показав, що ми готові - винищувачі НАТО були підняті в повітря тієї самої секунди, патрулювали та контролювали повітряний простір - не тільки забезпечували безпеку, а й посилали сигнал про те, що ми не потерпимо подібного", - зазначила Ругінене.

Прем’єрка додала, що потрібно враховувати наслідки застосування вогню, тож це рішення можливе "в крайньому випадку", а наразі ситуацію вдалося стабілізувати без застосування зброї.

"Потрібно розуміти, якими будуть наслідки застосування вогню. Ми готові зробити це в крайньому випадку, але на сьогоднішній день ми стабілізували ситуацію саме так", - додала вона.

Що передувало?

23 жовтня литовське Міноборони повідомило, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент "кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності".

+6
А крайні випадки - це коли ракети з бомбами полетять з них? Так мокши й зі своєї можуть обстріляти..по рогах козломордим треба давати відразу. Тільки носа сунули - відразу збивати. Вони розуміють тільки мову сили.
показати весь коментар
24.10.2025 17:24 Відповісти
+3
наступні рази будуть залітати з кожним разом трохи надовше, щоб зрозуміти де і коли починається той "крайній випадок"... стандартна тактика гопніка 🤔
показати весь коментар
24.10.2025 17:25 Відповісти
+2
за 18 секунд навряд чи встигли б збити кацапські самальоти.Вони швидко накивали п"ятами.
показати весь коментар
24.10.2025 17:15 Відповісти
За 18 секунд бойовий літак може зробити , в небі , практично що завгодно ...
Збивати треба одразу .
показати весь коментар
24.10.2025 17:51 Відповісти
В масштабах Литви бойовому літаку для того щоб "зробити що завгодно" нема потреби залітати у литовський повітряний простір, тож кацапи просто дрочать НАТО як тореадор бика, ну а бик чомусь веде себе як віл (роги є, та яєць нема)
показати весь коментар
24.10.2025 18:02 Відповісти
От тільки бажано, щоб він гепнувся не у нейтральні води чи у Росії.
показати весь коментар
24.10.2025 18:06 Відповісти
>> наразі ситуацію вдалося стабілізувати...

Кацальоти вилетіли -- та й ситуація сама собою "стабілізувалася".
показати весь коментар
24.10.2025 17:32 Відповісти
Повідтягуйте війну ще трохи, і кацапи "застабілізують" вам ситуацію ще на півстоліття...
показати весь коментар
24.10.2025 17:35 Відповісти
Как говорит Рютте, снова всем показали и доказали силу НАТО.
показати весь коментар
24.10.2025 17:52 Відповісти
Пи$діти , не мішки носити...
показати весь коментар
24.10.2025 18:01 Відповісти
Понадівайте на тих бабів фартушки і відправте на кухню.
показати весь коментар
24.10.2025 18:08 Відповісти
 
 