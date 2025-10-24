Литва готова сбивать самолеты РФ в крайних случаях, - премьер Ругинене

После инцидента, когда российские истребители более десяти секунд пересекали воздушное пространство Литвы, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что сбивать такие самолеты возможно, но только в качестве крайней меры.

В четверг, российские истребители на некоторое время залетели в воздушное пространство Литвы. На место оперативно были подняты истребители НАТО, которые патрулировали и контролировали ситуацию.

Ругиненэ подчеркнула, что службы продемонстрировали готовность принимать жесткие решения "здесь и сейчас", и что поднятые в воздух союзные истребители взвешивают варианты реакции на нарушения.

"Как мне кажется, службы действительно продемонстрировали, что принимают жесткие решения здесь и сейчас. Произошедший инцидент показал, что мы готовы - истребители НАТО были подняты в воздух в ту же секунду, патрулировали и контролировали воздушное пространство - не только обеспечивали безопасность, но и посылали сигнал о том, что мы не потерпим подобного", - отметила Ругинене.

Премьер добавила, что нужно учитывать последствия применения огня, поэтому это решение возможно "в крайнем случае", а пока ситуацию удалось стабилизировать без применения оружия.

"Нужно понимать, какими будут последствия применения огня. Мы готовы сделать это в крайнем случае, но на сегодняшний день мы стабилизировали ситуацию именно так", - добавила она.

Что предшествовало?

23 октября литовское Минобороны сообщило, что этим вечером российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели по территории Литвы около 700 метров за 18 секунд.

Для перехвата российских самолетов подняли два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО. Сейчас они продолжают патрулирование в воздухе.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности".

