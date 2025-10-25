УКР
Новини
1 901 1

Через атаку РФ на Київ загинула людина, 10 поранених, - КМВА

Балістичний удар РФ по Києву: 9 постраждалих, 3 госпіталізовані, пошкоджено будівлі

У ніч проти суботи, 25 жовтня 2025 року РФ атакувала столицю України балістичними ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через російську атаку цієї ночі загинула одна людина.

Що відомо про постраждалих?

За інформацією станом на 09:00, 10 киян зазнали поранення різного ступеня.

Також дивіться: Два БпЛА влетіли у багатоквартирні будинки в Києві і не здетонували, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Також повідомлялося, що у Києві потужні вибухи та пожежі, є постраждалі.

 

Київ (20356) обстріл (31526) жертва (279) Повітряні атаки на Київ (950) балістичні ракети (488)
гдє блєкаут та в москвє, а Зєлька?
показати весь коментар
25.10.2025 09:53 Відповісти
 
 