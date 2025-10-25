Через атаку РФ на Київ загинула людина, 10 поранених, - КМВА
У ніч проти суботи, 25 жовтня 2025 року РФ атакувала столицю України балістичними ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через російську атаку цієї ночі загинула одна людина.
Що відомо про постраждалих?
За інформацією станом на 09:00, 10 киян зазнали поранення різного ступеня.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 25 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Влучання зафіксовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Також повідомлялося, що у Києві потужні вибухи та пожежі, є постраждалі.
