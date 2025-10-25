В результате атаки РФ на Киев погиб человек, 10 раненых, - КГВА
В ночь на субботу, 25 октября 2025 года РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за российской атаки этой ночью погиб человек.
Что известно о пострадавших?
По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Также сообщалось, что в Киеве мощные взрывы и пожары, есть пострадавшие.
