В результате атаки РФ на Киев погиб человек, 10 раненых, - КГВА

В ночь на субботу, 25 октября 2025 года РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за российской атаки этой ночью погиб человек.

Что известно о пострадавших?

По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Также сообщалось, что в Киеве мощные взрывы и пожары, есть пострадавшие.