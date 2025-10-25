РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11579 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
1 968 1

В результате атаки РФ на Киев погиб человек, 10 раненых, - КГВА

Баллистический удар РФ по Киеву: 9 пострадавших, 3 госпитализированы, повреждены здания

В ночь на субботу, 25 октября 2025 года РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за российской атаки этой ночью погиб человек.

Что известно о пострадавших?

По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения различной степени.

Также смотрите: Два БпЛА влетели в многоквартирные дома в Киеве и не сдетонировали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 25 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Попадания зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Также сообщалось, что в Киеве мощные взрывы и пожары, есть пострадавшие.

Автор: 

Киев (26281) обстрел (30180) жертва (328) Воздушные атаки на Киев (893) баллистические ракеты (457)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гдє блєкаут та в москвє, а Зєлька?
показать весь комментарий
25.10.2025 09:53 Ответить
 
 