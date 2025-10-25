Міністр оборони Британії Гілі - Путіну: Ми полюємо на ваші підводні човни

Британські королівські ВПС та флот "полюють на російські субмарини" у Північній Атлантиці.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, звертаючись до диктатора Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", - зазначив Гілі.

За його словами, зараз спостерігається "30% зростання кількості російських суден, що загрожують британським водам".

Посилення російської агресії

За словами Гілі, це свідчить про посилення "російської агресії по всій території", що, своєю чергою, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Також читайте: Британія дозволить військовим збивати дрони без попередження, - The Telegraph

Міністерство оборони Британії вважає, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці зараз повернулася до того ж рівня, що був під час Холодної війни.

Зазначається також, що Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Зараз Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.

Що передувало?

Раніше Гілі зазначав, що Британія розробляє плани розгортання військ в Україні після перемир’я з РФ.