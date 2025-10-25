РУС
Министр обороны Великобритании Гилли - Путину: Мы охотимся на ваши подводные лодки

Гилли призовет усилить помощь Киеву

Британские королевские ВВС и флот "охотятся на российские субмарины" в Северной Атлантике.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли, обращаясь к диктатору Владимиру Путину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Мы охотимся на ваши подводные лодки", - отметил Гилли.

По его словам, сейчас наблюдается "30% рост количества российских судов, угрожающих британским водам".

Усиление российской агрессии

По словам Гилли, это свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", что, в свою очередь, влияет на Европу, а не только на Украину.

Также читайте: Британия позволит военным сбивать дроны без предупреждения, - The Telegraph

Министерство обороны Британии считает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сейчас вернулась к тому же уровню, что был во время Холодной войны.

Отмечается также, что Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Сейчас Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.

Что предшествовало?

Ранее Гилли отмечал, что Великобритания разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ.

