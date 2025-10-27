Роботу Вільнюського аеропорту знову паралізував невідомий об’єкт

Ввечері, 26 жовтня, о 21:42 у Вільнюському аеропорту тимчасово припинили авіасполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною стала поява неідентифікованого об’єкта в небі. Про це пише Delfi.

Адміністрація аеропорту ухвалила рішення призупинити всі рейси.

Авіасполучення буде відновлено не раніше 01:40 27 жовтня. На момент обмежень пасажири були поінформовані про тимчасові зміни у розклад, а обмеження запровадили для безпеки пасажирів і персоналу.

Літаючі об'єкти над аеропортом Вільнюса

Подібні ситуації у Вільнюському аеропорті трапляються не вперше: 3 вересня через дрон там затримали посадку літака з президентом Литви, а 4 жовтня повітряний простір над летовищем обмежили через виявлення повітряних куль.

Об'єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке, а перебої в авіасполученні тривали кілька годин.

Пізніше Литва висловила офіційний протест Білорусі через порушення свого повітряного простору.

У Вільнюсі заявили, що 21 жовтня група метеорологічних об'єктів незаконно проникла з білоруської території в повітряний простір країни. Цей інцидент створив загрозу цивільній авіації та змусив змінити роботу аеропорту, що призвело до фінансових збитків.

