Шведська компанія Saab розглядає створення заводу з виробництва винищувачів Gripen в Україні, - FT

Шведська оборонна компанія Saab вивчає можливість відкриття в Україні підприємства для остаточного складання та випробування винищувачів Gripen.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Генеральний директор Saab Мікаель Юханссон заявив, що, попри складнощі воєнного часу, компанія розглядає перспективу співпраці з Україною: "Під час війни це непросто, але було б чудово налагодити в Україні хоча б остаточне складання і тестування літаків, а згодом, можливо, і часткове виробництво".

За його словами, потенційна угода з Україною може подвоїти виробничі потреби Saab. Компанія вже інвестує у розширення виробництва в Бразилії, щоб збільшити випуск до 20-30 літаків Gripen на рік, і розглядає подібні проєкти в Канаді та Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Юханссон додав, що фінансування українського проєкту може частково здійснюватися за рахунок заморожених російських активів.

"На політичному рівні обговорюється, яку частину фінансування та ризиків візьме на себе Швеція, яку - інші країни, і яку можна покрити за рахунок конфіскованих активів РФ. Остаточного рішення поки немає", - зазначив він.

Аналітик агентства Agency Partners Саш Туса зазначив, що Saab має більший потенціал до нарощування виробництва, ніж більшість конкурентів, але вихід за межі історичного максимуму у 18 літаків на рік стане викликом.

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція може оплатити винищувачі Gripen для України, використавши активи РФ, - прем’єр Крістерссон