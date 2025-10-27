Шведская компания Saab рассматривает создание завода по производству истребителей Gripen в Украине, - FT

Шведская оборонная компания Saab изучает возможность открытия в Украине предприятия для окончательной сборки и испытания истребителей Gripen.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон заявил, что, несмотря на сложности военного времени, компания рассматривает перспективу сотрудничества с Украиной: "Во время войны это непросто, но было бы здорово наладить в Украине хотя бы окончательную сборку и тестирование самолетов, а впоследствии, возможно, и частичное производство".

По его словам, потенциальная сделка с Украиной может удвоить производственные потребности Saab. Компания уже инвестирует в расширение производства в Бразилии, чтобы увеличить выпуск до 20-30 самолетов Gripen в год, и рассматривает подобные проекты в Канаде и Европе.

Юханссон добавил, что финансирование украинского проекта может частично осуществляться за счет замороженных российских активов.

"На политическом уровне обсуждается, какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую - другие страны, и какую можно покрыть за счет конфискованных активов РФ. Окончательного решения пока нет", - отметил он.

Аналитик агентства Agency Partners Саш Туса отметил, что Saab имеет больший потенциал к наращиванию производства, чем большинство конкурентов, но выход за пределы исторического максимума в 18 самолетов в год станет вызовом.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

