Шведская компания Saab рассматривает создание завода по производству истребителей Gripen в Украине, - FT

Шведская оборонная компания Saab изучает возможность открытия в Украине предприятия для окончательной сборки и испытания истребителей Gripen.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Генеральный директор Saab Микаэль Юханссон заявил, что, несмотря на сложности военного времени, компания рассматривает перспективу сотрудничества с Украиной: "Во время войны это непросто, но было бы здорово наладить в Украине хотя бы окончательную сборку и тестирование самолетов, а впоследствии, возможно, и частичное производство".

По его словам, потенциальная сделка с Украиной может удвоить производственные потребности Saab. Компания уже инвестирует в расширение производства в Бразилии, чтобы увеличить выпуск до 20-30 самолетов Gripen в год, и рассматривает подобные проекты в Канаде и Европе.

Юханссон добавил, что финансирование украинского проекта может частично осуществляться за счет замороженных российских активов.

"На политическом уровне обсуждается, какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую - другие страны, и какую можно покрыть за счет конфискованных активов РФ. Окончательного решения пока нет", - отметил он.

Аналитик агентства Agency Partners Саш Туса отметил, что Saab имеет больший потенциал к наращиванию производства, чем большинство конкурентов, но выход за пределы исторического максимума в 18 самолетов в год станет вызовом.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Байрактар вже побудували...
показать весь комментарий
27.10.2025 10:40 Ответить
єрмак вже передав до центру координати майбутнього заводу...
показать весь комментарий
27.10.2025 10:55 Ответить
Вікінги слів на вітер не кидають.
Тим більше, є вже гарний приклад: Райнметал.

Підари, шо з ******?
показать весь комментарий
27.10.2025 10:56 Ответить
Так собі ідея. Корупція + відсутність робітників + обстріли рашки. Та і який сенс? Якшо зробити літак в Швеції, то це справа двох-трьох годин перегнати його до України.
показать весь комментарий
27.10.2025 10:56 Ответить
Нехай Сааб перше поцікавится скільки за підключення доведеться занести в обленерго. Боюсь, швеція може не потягнути
показать весь комментарий
27.10.2025 10:58 Ответить
 
 