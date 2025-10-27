До Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Цахкна
У понеділок 27 жовтня до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у соцмережі Х.
"Розпочав свій візит до Києва з покладання свічки разом з моїм добрим колегою та другом Андрієм Сибігою на честь хоробрих захисників України, які віддали свої життя, протистоячи імперській одержимості кремлівського лідера", - написав Цахкна.
Заяви Цахкни щодо ударів по Україні
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив авіаудар Росії по лікарні у Салтівському районі Харкова 14 жовтня, назвавши його "новим рівнем варварства". За словами естонського міністра, удар по медичному закладу став "яскравим нагадуванням" про потребу надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової допомоги.
Також Цахкна відреагував на масовані російські авіаудари по регіонах України 22 жовтня та закликав посилити санкції проти Москви. Він відзначив, що атаки - зокрема удар по Києву, внаслідок якого загинули люди, у тому числі діти, та бомбардування дитячого садка в Харкові - "красномовніше за будь‑які слова свідчать про жорстокість нашого ворога".
Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії - це близько: територія мала і військ для оборони критично мало ; і це створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росі - Литва (Сувалкський коридор); або Естонія - невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії.
53-тисячна Нарва виглядає наймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас (і Крим) взірця 2013-го. «Найбільш російське місто Європи». Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ (до окупації СССР в 1940-му прикордонна Нарва мала 65% естонського населення, тепер - 6%). Значна частка мешканців міста - ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.
Місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до «9мая», який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.
З цього приводу в російському проєкті «Republic» з'явився цікавий розлогий матеріал «Естонська Нарва на розламі часів». Кілька цитат мешканців Нарви з цієї статті варто навести.
Громадяни Естонії з Нарви Кірілл, його жінка Наталья, дочка Соф'я. Вся рідня Натальї живе в Україні, однак вона твердить: «...я думаю, що Путін все одно правий». Кірілл додає: «Ми не проти Європи, ми самі живемо в Європі, але ми не хочемо, щоб Європа знову ставала нацистською, а там зараз онуки нацистів при владі».
Народжений в Нарві Вадім, ІТ-шник з Таллінна, 31 рік (тобто, СССР вже не застав): «якби в Нарві провели опитування, чи хочуть нарвітяни, щоб Росія приєднала їхнє місто, то 70% відповіли б ствердно. Якщо нас змушують говорити естонською і забороняють російські прапори - це що, демократія?».
Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Автори статі про Нарву теж позначили ці причини: «Як так сталось? Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів».
Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. «Рятувати» чергових російськомовних.
Але річ в тім, що до російських танків, до прильоту «Герані» панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: «Камеді клаб», Пушкін і Барто, «Ірония судьби», «Маша і мєдвєдь», російська мова загалом - це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.