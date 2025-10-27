До Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Цахкна

У понеділок 27 жовтня до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна написав у соцмережі Х.

"Розпочав свій візит до Києва з покладання свічки разом з моїм добрим колегою та другом Андрієм Сибігою на честь хоробрих захисників України, які віддали свої життя, протистоячи імперській одержимості кремлівського лідера", - написав Цахкна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заяви Цахкни щодо ударів по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив авіаудар Росії по лікарні у Салтівському районі Харкова 14 жовтня, назвавши його "новим рівнем варварства". За словами естонського міністра, удар по медичному закладу став "яскравим нагадуванням" про потребу надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової допомоги.

Також Цахкна відреагував на масовані російські авіаудари по регіонах України 22 жовтня та закликав посилити санкції проти Москви. Він відзначив, що атаки - зокрема удар по Києву, внаслідок якого загинули люди, у тому числі діти, та бомбардування дитячого садка в Харкові - "красномовніше за будь‑які слова свідчать про жорстокість нашого ворога".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова провести Конференцію з відновлення України у 2027 році, - Цахкна