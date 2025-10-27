В Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Цахкна
В понедельник 27 октября в Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в соцсети Х.
"Начал свой визит в Киев с возложения свечи вместе с моим добрым коллегой и другом Андреем Сибигой в честь храбрых защитников Украины, которые отдали свои жизни, противостоя имперской одержимости кремлевского лидера", - написал Цахкна.
Заявления Цахкны относительно ударов по Украине
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил авиаудар России по больнице в Салтовском районе Харькова 14 октября, назвав его "новым уровнем варварства". По словам эстонского министра, удар по медицинскому учреждению стал "ярким напоминанием" о необходимости предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны и военной помощи.
Также Цахкна отреагировал на массированные российские авиаудары по регионам Украины 22 октября и призвал усилить санкции против Москвы. Он отметил, что атаки - в частности удар по Киеву, в результате которого погибли люди, в том числе дети, и бомбардировка детского сада в Харькове - "красноречивее любых слов свидетельствуют о жестокости нашего врага".
Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії - це близько: територія мала і військ для оборони критично мало ; і це створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росі - Литва (Сувалкський коридор); або Естонія - невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії.
53-тисячна Нарва виглядає наймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас (і Крим) взірця 2013-го. «Найбільш російське місто Європи». Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ (до окупації СССР в 1940-му прикордонна Нарва мала 65% естонського населення, тепер - 6%). Значна частка мешканців міста - ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.
Місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до «9мая», який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.
З цього приводу в російському проєкті «Republic» з'явився цікавий розлогий матеріал «Естонська Нарва на розламі часів». Кілька цитат мешканців Нарви з цієї статті варто навести.
Громадяни Естонії з Нарви Кірілл, його жінка Наталья, дочка Соф'я. Вся рідня Натальї живе в Україні, однак вона твердить: «...я думаю, що Путін все одно правий». Кірілл додає: «Ми не проти Європи, ми самі живемо в Європі, але ми не хочемо, щоб Європа знову ставала нацистською, а там зараз онуки нацистів при владі».
Народжений в Нарві Вадім, ІТ-шник з Таллінна, 31 рік (тобто, СССР вже не застав): «якби в Нарві провели опитування, чи хочуть нарвітяни, щоб Росія приєднала їхнє місто, то 70% відповіли б ствердно. Якщо нас змушують говорити естонською і забороняють російські прапори - це що, демократія?».
Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Автори статі про Нарву теж позначили ці причини: «Як так сталось? Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів».
Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. «Рятувати» чергових російськомовних.
Але річ в тім, що до російських танків, до прильоту «Герані» панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: «Камеді клаб», Пушкін і Барто, «Ірония судьби», «Маша і мєдвєдь», російська мова загалом - це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.