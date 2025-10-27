В Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Цахкна

В понедельник 27 октября в Киев прибыл министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Начал свой визит в Киев с возложения свечи вместе с моим добрым коллегой и другом Андреем Сибигой в честь храбрых защитников Украины, которые отдали свои жизни, противостоя имперской одержимости кремлевского лидера", - написал Цахкна.

Заявления Цахкны относительно ударов по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил авиаудар России по больнице в Салтовском районе Харькова 14 октября, назвав его "новым уровнем варварства". По словам эстонского министра, удар по медицинскому учреждению стал "ярким напоминанием" о необходимости предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны и военной помощи.

Также Цахкна отреагировал на массированные российские авиаудары по регионам Украины 22 октября и призвал усилить санкции против Москвы. Он отметил, что атаки - в частности удар по Киеву, в результате которого погибли люди, в том числе дети, и бомбардировка детского сада в Харькове - "красноречивее любых слов свидетельствуют о жестокости нашего врага".

