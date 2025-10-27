2 623 20
Зрадницю Монтян внесли до "списку екстремістів" у Росії
Зрадницю Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує агресію Росії проти України, внесли до "списку екстремістів" російського Фінмоніторингу.
Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначено, що проти Монтян у Росії порушено кримінальне провадження.
Раніше російські силовики не повідомляли про претензії до пропагандистки — у 2021 році вона переїхала до РФ з України, була колумністкою пропагандистського RT і виступала на російських телеканалах.
Що передувало
- Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.
- У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.
- У 2024 році Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.
Топ коментарі
+5 Перехватчик
показати весь коментар27.10.2025 17:41 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар27.10.2025 17:41 Відповісти Посилання
+3 Сергей121
показати весь коментар27.10.2025 17:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як же ж вона тут біснувалась на владу та на Порошенко. Прикольно було б побачити її на нарах десь в усть-піздюйськє в тюремному бушлаті! За шо боролась - на те і напоролась.
Чи скоро там ще і яника "ощиплють" до нитки?
В Україні 4 статті КК , "карячиться"...
В Росії теж мінімум, одна стаття УК, є...
В Європу чи США, не приймуть - нам видадуть...
В Ізраїль не приймуть - національність не дозволяє...
Залишається ПОВІСИТЬСЯ...
В 2021 році звалила з України, вела антиукраїнську пропаганду на паРаші, в 2023 році СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження, а права на адвокатську діяльність її позбавили лише в 2024 році!
І хто скаже, що в адвокатському самоврядуванні не пацакські агенти?
Тут ще всякими юрами_романєнками смердить по кацапськи на всю Україну, а матимемо йому на допомогу ще й "монтян".
До речі, а чому цього ґебнюка, юру_романЄнкО не беруть за дупу?
-Амаяк Акопян;
-М. Галустян;
-Т. Монтян;
-М. Симоньян;
-Т. Кеосаян (муж М. Симоньян);
-С. Кургинян (лидер движения "Суть времени");
-Гаяне Амбарцумян (руководитель программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»),
-Сейран Карапетян (предприниматель, ближайший друг Соловьева);
-Самвел Карапетян (владелец группы компаний «Ташир», также ближайший друг Соловьева);
-Араик Степанян ( и.о. президента Академии геополитических проблем),
и т.д.