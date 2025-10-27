УКР
Новини Зрадниця Монтян у Росії
Зрадницю Монтян внесли до "списку екстремістів" у Росії

Зрадницю Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує агресію Росії проти України, внесли до "списку екстремістів" російського Фінмоніторингу.

Про це пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що проти Монтян у Росії порушено кримінальне провадження.

Раніше російські силовики не повідомляли про претензії до пропагандистки — у 2021 році вона переїхала до РФ з України, була колумністкою пропагандистського RT і виступала на російських телеканалах.

Зрадницю Монтян внесли до "списку екстремістів" у Росії

Що передувало

Куди-куди внесли задницю Монтян? 🤣
27.10.2025 17:39 Відповісти
Погано зрадила, нізачот.
27.10.2025 17:41 Відповісти
Це та Монтян, що подобалася речнику Шашличного Лещенку, який готовий був за неї голосувати
27.10.2025 17:41 Відповісти
Хрипким, страшним голосом: "Вона сама"
27.10.2025 17:47 Відповісти
Це монтян на яку молився Олег Єльцов... кацапчик з рашки...
27.10.2025 18:13 Відповісти
або армянка ,або молдованка
27.10.2025 17:45 Відповісти
Почалось?
А як же ж вона тут біснувалась на владу та на Порошенко. Прикольно було б побачити її на нарах десь в усть-піздюйськє в тюремному бушлаті! За шо боролась - на те і напоролась.
Чи скоро там ще і яника "ощиплють" до нитки?
27.10.2025 17:47 Відповісти
Дуже цікаво?Кацапи мабуть ліплять з неї нову журналістку-антікорупционерку,бо сірожа лещенко вже не торт.
27.10.2025 17:49 Відповісти
100% 👍...
27.10.2025 17:56 Відповісти
І куди тепер подіться?
В Україні 4 статті КК , "карячиться"...
В Росії теж мінімум, одна стаття УК, є...
В Європу чи США, не приймуть - нам видадуть...
В Ізраїль не приймуть - національність не дозволяє...
Залишається ПОВІСИТЬСЯ...
27.10.2025 17:50 Відповісти
Її ж громадянства, начебто, не позбавили..
27.10.2025 18:00 Відповісти
Якої країни?
27.10.2025 18:00 Відповісти
Нашої..
27.10.2025 18:07 Відповісти
Прикиньте!
В 2021 році звалила з України, вела антиукраїнську пропаганду на паРаші, в 2023 році СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження, а права на адвокатську діяльність її позбавили лише в 2024 році!
І хто скаже, що в адвокатському самоврядуванні не пацакські агенти?
27.10.2025 17:51 Відповісти
Тепер вона з арестовичем пара!
27.10.2025 17:51 Відповісти
27.10.2025 17:51 Відповісти
27.10.2025 17:56 Відповісти
ВСЁ, трындец дешёвке
27.10.2025 18:04 Відповісти
молодці кацапи. Готують леґенду для повернення своєї аґентки до України.

Тут ще всякими юрами_романєнками смердить по кацапськи на всю Україну, а матимемо йому на допомогу ще й "монтян".

До речі, а чому цього ґебнюка, юру_романЄнкО не беруть за дупу?
27.10.2025 18:08 Відповісти
И что это за нация такая, сколько оголтелых прокремлевских пропагандистов оттуда вышло, кошмар какой-то:
-Амаяк Акопян;
-М. Галустян;
-Т. Монтян;
-М. Симоньян;
-Т. Кеосаян (муж М. Симоньян);
-С. Кургинян (лидер движения "Суть времени");
-Гаяне Амбарцумян (руководитель программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»),
-Сейран Карапетян (предприниматель, ближайший друг Соловьева);
-Самвел Карапетян (владелец группы компаний «Ташир», также ближайший друг Соловьева);
-Араик Степанян ( и.о. президента Академии геополитических проблем),
и т.д.
27.10.2025 18:18 Відповісти
 
 