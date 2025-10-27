Зрадницю Монтян внесли до "списку екстремістів" у Росії

Зрадницю Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує агресію Росії проти України, внесли до "списку екстремістів" російського Фінмоніторингу.

Зазначено, що проти Монтян у Росії порушено кримінальне провадження.

Раніше російські силовики не повідомляли про претензії до пропагандистки — у 2021 році вона переїхала до РФ з України, була колумністкою пропагандистського RT і виступала на російських телеканалах.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.

У 2024 році Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.

