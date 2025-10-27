РУС
Новости
Предательницу Монтян внесли в "список экстремистов" в России

Предательницу Татьяну Монтян, которая публично оправдывает агрессию России против Украины, внесли в "список экстремистов" российского Финмониторинга.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что против Монтян в России возбуждено уголовное производство.

Ранее российские силовики не сообщали о претензиях к пропагандистке - в 2021 году она переехала в РФ из Украины, была колумнисткой пропагандистского RT и выступала на российских телеканалах.

Предательницу Монтян внесли в "списку екстремістів" у Росії

Что предшествовало

Топ комментарии
+8
Це та Монтян, що подобалася речнику Шашличного Лещенку, який готовий був за неї голосувати
27.10.2025 17:41 Ответить
+7
Почалось?
А як же ж вона тут біснувалась на владу та на Порошенко. Прикольно було б побачити її на нарах десь в усть-піздюйськє в тюремному бушлаті! За шо боролась - на те і напоролась.
Чи скоро там ще і яника "ощиплють" до нитки?
27.10.2025 17:47 Ответить
+6
Прикиньте!
В 2021 році звалила з України, вела антиукраїнську пропаганду на паРаші, в 2023 році СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження, а права на адвокатську діяльність її позбавили лише в 2024 році!
І хто скаже, що в адвокатському самоврядуванні не пацакські агенти?
27.10.2025 17:51 Ответить
Куди-куди внесли задницю Монтян? 🤣
27.10.2025 17:39 Ответить
Погано зрадила, нізачот.
27.10.2025 17:41 Ответить
Хрипким, страшним голосом: "Вона сама"
27.10.2025 17:47 Ответить
Це монтян на яку молився Олег Єльцов... кацапчик з рашки...
27.10.2025 18:13 Ответить
або армянка ,або молдованка
27.10.2025 17:45 Ответить
яник - "лєгітімний"! А монтянчиха хто? бабіща звичайна, великорота. Тож яника будуть підкрашувати і по "святах" з нафталіну витягати. А монтянчих таких - в базарний день пучок на п'ятачок.
27.10.2025 18:29 Ответить
Дуже цікаво?Кацапи мабуть ліплять з неї нову журналістку-антікорупционерку,бо сірожа лещенко вже не торт.
27.10.2025 17:49 Ответить
100% 👍...
27.10.2025 17:56 Ответить
І куди тепер подіться?
В Україні 4 статті КК , "карячиться"...
В Росії теж мінімум, одна стаття УК, є...
В Європу чи США, не приймуть - нам видадуть...
В Ізраїль не приймуть - національність не дозволяє...
Залишається ПОВІСИТЬСЯ...
27.10.2025 17:50 Ответить
Її ж громадянства, начебто, не позбавили..
27.10.2025 18:00 Ответить
Якої країни?
27.10.2025 18:00 Ответить
Нашої..
27.10.2025 18:07 Ответить
І на що це впливає?
27.10.2025 18:21 Ответить
Хіба на історичну Батьківщину. Пашинян зжалиться над блудною вівцею.
27.10.2025 18:41 Ответить
Тепер вона з арестовичем пара!
27.10.2025 17:51 Ответить
ВСЁ, трындец дешёвке
27.10.2025 18:04 Ответить
молодці кацапи. Готують леґенду для повернення своєї аґентки до України.

Тут ще всякими юрами_романєнками смердить по кацапськи на всю Україну, а матимемо йому на допомогу ще й "монтян".

До речі, а чому цього ґебнюка, юру_романЄнкО не беруть за дупу?
27.10.2025 18:08 Ответить
И что это за нация такая, сколько оголтелых прокремлевских пропагандистов оттуда вышло, кошмар какой-то:
-Амаяк Акопян;
-М. Галустян;
-Т. Монтян;
-М. Симоньян;
-Т. Кеосаян (муж М. Симоньян);
-С. Кургинян (лидер движения "Суть времени");
-Гаяне Амбарцумян (руководитель программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»),
-Сейран Карапетян (предприниматель, ближайший друг Соловьева);
-Самвел Карапетян (владелец группы компаний «Ташир», также ближайший друг Соловьева);
-Араик Степанян ( и.о. президента Академии геополитических проблем),
и т.д.
27.10.2025 18:18 Ответить
І що, тама нема ні одного еврейчика? Як так?
27.10.2025 18:26 Ответить
..А Яков Кедми, соловьёвский пропагандист? Отъявленная тварь..
27.10.2025 18:45 Ответить
Ну, в відсотковому відношенні до кількості вірменів у Вірменії - не більше, ніж кацапів-пропогандонів з кацапії. Це просто так діє імперське перетравлювання підкорених народів: взрощування місцевих манкуртів і прикормлювання їх в імперських структурах та годування з імперської цицьки.

А так як на фоні тисячних натовпів кацапів-пропогандонів екзотичні вірмени все ж таки виділяються - то і здається "вах, скільки їх...".
27.10.2025 18:40 Ответить
Ринкова баба. Продае все.
27.10.2025 18:30 Ответить
Класно сказано
27.10.2025 18:35 Ответить
Собаці-собаче життя (смерть)
27.10.2025 18:31 Ответить
Скоро монтян з"явиться у Німеччині як українська біженка.
27.10.2025 18:34 Ответить
***********, ****** кишка.
27.10.2025 18:40 Ответить
Не можете быть!? 🤣🤡😆😂🤪😊🥳
27.10.2025 18:42 Ответить
 
 