Предательницу Монтян внесли в "список экстремистов" в России
Предательницу Татьяну Монтян, которая публично оправдывает агрессию России против Украины, внесли в "список экстремистов" российского Финмониторинга.
Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что против Монтян в России возбуждено уголовное производство.
Ранее российские силовики не сообщали о претензиях к пропагандистке - в 2021 году она переехала в РФ из Украины, была колумнисткой пропагандистского RT и выступала на российских телеканалах.
Что предшествовало
- Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.
- В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала - вражеской пропагандистки Татьяны Монтян. Ей объявлено о подозрении.
- В 2024 году Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью.
Топ комментарии
+8 Перехватчик
показать весь комментарий27.10.2025 17:41 Ответить Ссылка
+7 Сергей121
показать весь комментарий27.10.2025 17:47 Ответить Ссылка
+6 Роман Демченко
показать весь комментарий27.10.2025 17:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як же ж вона тут біснувалась на владу та на Порошенко. Прикольно було б побачити її на нарах десь в усть-піздюйськє в тюремному бушлаті! За шо боролась - на те і напоролась.
Чи скоро там ще і яника "ощиплють" до нитки?
В Україні 4 статті КК , "карячиться"...
В Росії теж мінімум, одна стаття УК, є...
В Європу чи США, не приймуть - нам видадуть...
В Ізраїль не приймуть - національність не дозволяє...
Залишається ПОВІСИТЬСЯ...
В 2021 році звалила з України, вела антиукраїнську пропаганду на паРаші, в 2023 році СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження, а права на адвокатську діяльність її позбавили лише в 2024 році!
І хто скаже, що в адвокатському самоврядуванні не пацакські агенти?
Тут ще всякими юрами_романєнками смердить по кацапськи на всю Україну, а матимемо йому на допомогу ще й "монтян".
До речі, а чому цього ґебнюка, юру_романЄнкО не беруть за дупу?
-Амаяк Акопян;
-М. Галустян;
-Т. Монтян;
-М. Симоньян;
-Т. Кеосаян (муж М. Симоньян);
-С. Кургинян (лидер движения "Суть времени");
-Гаяне Амбарцумян (руководитель программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»),
-Сейран Карапетян (предприниматель, ближайший друг Соловьева);
-Самвел Карапетян (владелец группы компаний «Ташир», также ближайший друг Соловьева);
-Араик Степанян ( и.о. президента Академии геополитических проблем),
и т.д.
А так як на фоні тисячних натовпів кацапів-пропогандонів екзотичні вірмени все ж таки виділяються - то і здається "вах, скільки їх...".