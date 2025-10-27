Предательницу Монтян внесли в "список экстремистов" в России

Предательницу Татьяну Монтян, которая публично оправдывает агрессию России против Украины, внесли в "список экстремистов" российского Финмониторинга.

Об этом пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что против Монтян в России возбуждено уголовное производство.

Ранее российские силовики не сообщали о претензиях к пропагандистке - в 2021 году она переехала в РФ из Украины, была колумнисткой пропагандистского RT и выступала на российских телеканалах.

Что предшествовало

Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УКУ. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и активно участвует в ИПСО вражеских спецслужб.

В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала - вражеской пропагандистки Татьяны Монтян. Ей объявлено о подозрении.

В 2024 году Монтян лишили права на занятие адвокатской деятельностью.

