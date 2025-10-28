ЄС пропонує Україні приєднатися до програми урядового супутникового зв’язку, - Єврокомісія

Єврокомісія передала до Ради ЄС пропозицію про відкриття переговорів з Україною щодо її участі у компоненті урядового супутникового зв’язку у межах Космічної програми ЄС та Програми Union Secure Connectivity.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку, також відомої як Govsatcom. Чому це важливо? Тому що оборона і космос тісно взаємопов’язані", - сказав Реньє.

Програма сфери космосу ЄС

Він наголосив, що Україна вже повністю залучена до програми ЄС у сфері оборони, і тепер настав час зробити те саме у сфері космосу.

"Залучення України до Govsatcom забезпечить безпечну космічну конективність. Це має вирішальне значення для конкурентоспроможності України, для країни загалом і для її громадян", - підкреслив речник Єврокомісії.

Перемовини щодо залучення України

Наступним кроком мають стати перемовини на рівні держав-членів ЄС та прийняття рішення Радою ЄС про залучення України до космічних програм. Остаточно участь України буде підтверджена після укладення відповідної міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування ЄС (TFEU).

Govsatcom має на меті забезпечити безпечні та стійкі супутникові комунікації шляхом об’єднання та спільного використання ресурсів держав-членів ЄС та приватних операторів.

Що передувало?

Нагадаємо, перший крок до участі України у Космічній програмі ЄС було зроблено у квітні 2025 року, коли Україна підписала угоду про участь у таких компонентах, як Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects.

Речник Європейської комісії Томас Реньє повідомляв, що в ЄС готові підтримати Україну, в разі припинення роботи Starlink, за допомогою супутникових можливостей GOVSATCOM.

Також ЄК вивчає можливість розширення своїх супутникових потужностей і створення нової супутникової мережі для здійснення військової розвідки. Це відбувається на тлі зростання сумнівів щодо відданості США європейській обороні.

