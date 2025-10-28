ЕС предлагает Украине присоединиться к программе правительственной спутниковой связи, - Еврокомиссия
Еврокомиссия передала в Совет ЕС предложение об открытии переговоров с Украиной относительно ее участия в компоненте правительственной спутниковой связи в рамках Космической программы ЕС и Программы Union Secure Connectivity.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы стремимся полностью привлечь Украину к программе правительственной спутниковой связи, также известной как Govsatcom. Почему это важно? Потому что оборона и космос тесно взаимосвязаны", - сказал Ренье.
Программа сферы космоса ЕС
Он отметил, что Украина уже полностью вовлечена в программу ЕС в сфере обороны, и теперь пришло время сделать то же самое в сфере космоса.
"Привлечение Украины к Govsatcom обеспечит безопасную космическую конективность. Это имеет решающее значение для конкурентоспособности Украины, для страны в целом и для ее граждан", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Переговоры по привлечению Украины
Следующим шагом должны стать переговоры на уровне государств-членов ЕС и принятие решения Советом ЕС о привлечении Украины к космическим программам. Окончательно участие Украины будет подтверждено после заключения соответствующего международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании ЕС (TFEU).
Govsatcom имеет целью обеспечить безопасные и устойчивые спутниковые коммуникации путем объединения и совместного использования ресурсов государств-членов ЕС и частных операторов.
Что предшествовало?
Напомним, первый шаг к участию Украины в Космической программе ЕС был сделан в апреле 2025 года, когда Украина подписала соглашение об участии в таких компонентах, как Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects.
Представитель Европейской комиссии Томас Ренье сообщал, что в ЕС готовы поддержать Украину, в случае прекращения работы Starlink, с помощью спутниковых возможностей GOVSATCOM.
Также ЕК изучает возможность расширения своих спутниковых мощностей и создания новой спутниковой сети для осуществления военной разведки. Это происходит на фоне роста сомнений относительно преданности США европейской обороне.
