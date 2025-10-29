У НАТО заявили, що США заздалегідь поінформували Альянс про скорочення контингенту в Європі, - Reuters
В Альянсі наголосили, що зміни у розміщенні американських військ - це звична практика, а загальна чисельність контингенту США в Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У НАТО заявили, що підтримують тісний контакт зі Сполученими Штатами щодо питання розміщення військ та були заздалегідь поінформовані про рішення США скоротити контингент у деяких європейських країнах.
"Коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним", - зазначив представник НАТО.
Він додав, що "навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років".
"НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції - щоб забезпечити збереження НАТО потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про це коригування", - наголосив посадовець.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США.
Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо про рішення США скоротити свій військовий контингент у Румунії.
Недолуге міністерство війни в Америці робить усе, щоб зруйнувати хиткий мир в Європі та втратити свою велич супер держави.