УКР
Новини Виведення військ США з Європи
У НАТО заявили, що США заздалегідь поінформували Альянс про скорочення контингенту в Європі, - Reuters

В Альянсі наголосили, що зміни у розміщенні американських військ - це звична практика, а загальна чисельність контингенту США в Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У НАТО заявили, що підтримують тісний контакт зі Сполученими Штатами щодо питання розміщення військ та були заздалегідь поінформовані про рішення США скоротити контингент у деяких європейських країнах.

"Коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним", - зазначив представник НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виводять частину військ з Румунії: НАТО посилило присутність на східному фланзі

Він додав, що "навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років".

"НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції - щоб забезпечити збереження НАТО потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про це коригування", - наголосив посадовець.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США.

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо про рішення США скоротити свій військовий контингент у Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не планує нападати на НАТО, ми готові закріпити це в гарантіях безпеки, - Лавров

Європа (2111) НАТО (6927) США (24661)
Мудяри і слабаки - взагалі в НАТО не потрібні. Хай в ОДКБ ********.
29.10.2025 12:46 Відповісти
Мудяри та інші путіністи ще створять свій альянс, який буде допомагати ***** завойовувати Європу.
29.10.2025 13:08 Відповісти
хоч побачимо чого вартують члени нато без сша....бо вивід контингенту сша як на мене виклика невпевненність та острах у європейців....
29.10.2025 12:48 Відповісти
Нехай будуть якщо все оплачують самі європейці. Я так зрозумів це не так.
29.10.2025 12:56 Відповісти
як завжди,про щоб не заговорив американець чи европеєць завжди всплива тема грошей,у мене питання а на якому місці у вас просте,людське???співчуття,взаємодопомога,доброчесність,взаємоповага не тільки за кількість нулів в рахунку????мені здається що вони не люди а Automated/Automatic Teller Machine....
29.10.2025 13:13 Відповісти
Звільняють місце для кЄтайців?!
Недолуге міністерство війни в Америці робить усе, щоб зруйнувати хиткий мир в Європі та втратити свою велич супер держави.
29.10.2025 13:06 Відповісти
 
 