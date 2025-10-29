РУС
Новости Вывод войск США из Европы
В НАТО заявили, что США заранее проинформировали Альянс о сокращении контингента в Европе, - Reuters

В Альянсе отметили, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.

В НАТО заявили, что поддерживают тесный контакт с Соединенными Штатами по вопросу размещения войск и были заранее проинформированы о решении США сократить контингент в некоторых европейских странах.

"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметил представитель НАТО.

Он добавил, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".

"НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции - чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке", - подчеркнул чиновник.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европа частным образом начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

Сегодня, 29 октября, стало известно о решении США сократить свой военный контингент в Румынии.

Мудяри і слабаки - взагалі в НАТО не потрібні. Хай в ОДКБ ********.
29.10.2025 12:46 Ответить
Мудяри та інші путіністи ще створять свій альянс, який буде допомагати ***** завойовувати Європу.
29.10.2025 13:08 Ответить
хоч побачимо чого вартують члени нато без сша....бо вивід контингенту сша як на мене виклика невпевненність та острах у європейців....
29.10.2025 12:48 Ответить
Нехай будуть якщо все оплачують самі європейці. Я так зрозумів це не так.
29.10.2025 12:56 Ответить
як завжди,про щоб не заговорив американець чи европеєць завжди всплива тема грошей,у мене питання а на якому місці у вас просте,людське???співчуття,взаємодопомога,доброчесність,взаємоповага не тільки за кількість нулів в рахунку????мені здається що вони не люди а Automated/Automatic Teller Machine....
29.10.2025 13:13 Ответить
Звільняють місце для кЄтайців?!
Недолуге міністерство війни в Америці робить усе, щоб зруйнувати хиткий мир в Європі та втратити свою велич супер держави.
29.10.2025 13:06 Ответить
 
 