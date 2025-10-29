В НАТО заявили, что США заранее проинформировали Альянс о сокращении контингента в Европе, - Reuters
В Альянсе отметили, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В НАТО заявили, что поддерживают тесный контакт с Соединенными Штатами по вопросу размещения войск и были заранее проинформированы о решении США сократить контингент в некоторых европейских странах.
"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметил представитель НАТО.
Он добавил, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".
"НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции - чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке", - подчеркнул чиновник.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Европа частным образом начала готовиться к сокращению военного присутствия США.
Сегодня, 29 октября, стало известно о решении США сократить свой военный контингент в Румынии.
