В НАТО заявили, что США заранее проинформировали Альянс о сокращении контингента в Европе, - Reuters

В Альянсе отметили, что изменения в размещении американских войск - это обычная практика, а общая численность контингента США в Европе остается больше, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В НАТО заявили, что поддерживают тесный контакт с Соединенными Штатами по вопросу размещения войск и были заранее проинформированы о решении США сократить контингент в некоторых европейских странах.

"Корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным", - отметил представитель НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выводят часть войск из Румынии: НАТО усилило присутствие на восточном фланге

Он добавил, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".

"НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции - чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке", - подчеркнул чиновник.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европа частным образом начала готовиться к сокращению военного присутствия США.

Сегодня, 29 октября, стало известно о решении США сократить свой военный контингент в Румынии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует нападать на НАТО, мы готовы закрепить это в гарантиях безопасности, - Лавров