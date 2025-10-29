УКР
Новини Відмова від російського газу
Японія відхилила прохання Трампа припинити імпорт російського газу, - Reuters

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті відхилила прохання президента США Дональда Трампа припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) під час їхньої зустрічі в Токіо.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Такаїті заявила, що Японії буде складно повністю відмовитися від російського газу, та закликала Трампа "проявити розуміння". У Міністерстві промисловості країни раніше зазначали, що заміна російського СПГ призведе до значного зростання вартості електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп припустив послаблення обмежень у торгівлі з Китаєм перед зустріччю із Сі Цзіньпіном

За даними агентства, російський газ становить близько 9% імпорту СПГ Японією. Крім того, японські компанії володіють частками у проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході.

Водночас Японія останніми роками нарощує закупівлі американського СПГ, прагнучи диверсифікувати енергетичні поставки.

Раніше Bloomberg повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія поступово скорочує залежність від російських енергоносіїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про врегулювання війни між Україною та Росією: "Я думав, з цим буде найпростіше"

газ (10765) імпорт (2789) Японія (1241) Трамп Дональд (7541)
Топ коментарі
+6
Сахалін - японіш! Там всі за приєднання до Хокайдо. Даєш референдум!!!
показати весь коментар
29.10.2025 13:37 Відповісти
+5
Японія під протекторатом США - чого вона вимахується?
показати весь коментар
29.10.2025 13:31 Відповісти
+5
Який авторитет дональдеску - такий і протекторат. На прикладах навколо Польщі, Естонії, Латвії , і евро-аеродромів вже ясно - у разі нападу Асашай покладе голову в пісок!!
Тим більше їм не до оборони - Дональд руйнує та Перебудовує Білий Барак ( Дім)
показати весь коментар
29.10.2025 13:51 Відповісти
Який авторитет дональдеску - такий і протекторат. На прикладах навколо Польщі, Естонії, Латвії , і евро-аеродромів вже ясно - у разі нападу Асашай покладе голову в пісок!!
Тим більше їм не до оборони - Дональд руйнує та Перебудовує Білий Барак ( Дім)
показати весь коментар
29.10.2025 13:51 Відповісти
Другого сюзерена немає - який є
показати весь коментар
29.10.2025 13:55 Відповісти
Народна ПравосторонійРуль Республіка ?? НПРП
показати весь коментар
29.10.2025 13:45 Відповісти
Ті ще ждуни, заради вигоди і "ікони" з підрілом матріархом повикидають
показати весь коментар
29.10.2025 13:47 Відповісти
Авторитет трампа цвіте і пахне.
Мастер БігДіл мля...
показати весь коментар
29.10.2025 13:44 Відповісти
вихід один , топити всі корита які обслуговують кацапів .
показати весь коментар
29.10.2025 13:51 Відповісти
То топіть,хто вам не дає.
показати весь коментар
29.10.2025 14:14 Відповісти
9%,це в принципі і небагато.Ну хай на 1% вартість зросте.Піклування про добробут населення.А у нас на 20-30-40% піднімають,і все як треба.
показати весь коментар
29.10.2025 14:13 Відповісти
Японцям Сахалін і Куріли не потрібні.... Я так це прочитав!
показати весь коментар
29.10.2025 14:17 Відповісти
Я ещё могу понимать когда покупают дорогой сжиженный газ для производства полиэтилена, нитратов или продажи в розницу но что бы жечь его на электричество это маразм какой то. У них что по доллару за кВт час?
показати весь коментар
29.10.2025 14:24 Відповісти
 
 