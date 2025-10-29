Японія відхилила прохання Трампа припинити імпорт російського газу, - Reuters

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті відхилила прохання президента США Дональда Трампа припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) під час їхньої зустрічі в Токіо.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі Такаїті заявила, що Японії буде складно повністю відмовитися від російського газу, та закликала Трампа "проявити розуміння". У Міністерстві промисловості країни раніше зазначали, що заміна російського СПГ призведе до значного зростання вартості електроенергії.

За даними агентства, російський газ становить близько 9% імпорту СПГ Японією. Крім того, японські компанії володіють частками у проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході.

Водночас Японія останніми роками нарощує закупівлі американського СПГ, прагнучи диверсифікувати енергетичні поставки.

Раніше Bloomberg повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія поступово скорочує залежність від російських енергоносіїв.

