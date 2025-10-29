РУС
Новости Отказ от российского газа
Япония отклонила просьбу Трампа прекратить импорт российского газа, - Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отклонила просьбу президента США Дональда Трампа прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) во время их встречи в Токио.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи Такаити заявила, что Японии будет сложно полностью отказаться от российского газа, и призвала Трампа "проявить понимание". В Министерстве промышленности страны ранее отмечали, что замена российского СПГ приведет к значительному росту стоимости электроэнергии.

По данным агентства, российский газ составляет около 9% импорта СПГ Японией. Кроме того, японские компании владеют долями в проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке.

В то же время Япония в последние годы наращивает закупки американского СПГ, стремясь диверсифицировать энергетические поставки.

Ранее Bloomberg сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Япония постепенно сокращает зависимость от российских энергоносителей.

Газ (10313) импорт (577) Япония (1326) Трамп Дональд (6981)
Японія під протекторатом США - чого вона вимахується?
29.10.2025 13:31 Ответить
Який авторитет дональдеску - такий і протекторат. На прикладах навколо Польщі, Естонії, Латвії , і евро-аеродромів вже ясно - у разі нападу Асашай покладе голову в пісок!!
Тим більше їм не до оборони - Дональд руйнує та Перебудовує Білий Барак ( Дім)
29.10.2025 13:51 Ответить
Другого сюзерена немає - який є
29.10.2025 13:55 Ответить
Сахалін - японіш! Там всі за приєднання до Хокайдо. Даєш референдум!!!
29.10.2025 13:37 Ответить
Народна ПравосторонійРуль Республіка ?? НПРП
29.10.2025 13:45 Ответить
Ті ще ждуни, заради вигоди і "ікони" з підрілом матріархом повикидають
29.10.2025 13:47 Ответить
Авторитет трампа цвіте і пахне.
Мастер БігДіл мля...
29.10.2025 13:44 Ответить
вихід один , топити всі корита які обслуговують кацапів .
