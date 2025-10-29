Япония отклонила просьбу Трампа прекратить импорт российского газа, - Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отклонила просьбу президента США Дональда Трампа прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) во время их встречи в Токио.

Во время встречи Такаити заявила, что Японии будет сложно полностью отказаться от российского газа, и призвала Трампа "проявить понимание". В Министерстве промышленности страны ранее отмечали, что замена российского СПГ приведет к значительному росту стоимости электроэнергии.

По данным агентства, российский газ составляет около 9% импорта СПГ Японией. Кроме того, японские компании владеют долями в проекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке.

В то же время Япония в последние годы наращивает закупки американского СПГ, стремясь диверсифицировать энергетические поставки.

Ранее Bloomberg сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Япония постепенно сокращает зависимость от российских энергоносителей.

