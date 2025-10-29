ЄС погодив фінансування на відновлення українських лікарень після атак РФ, - МОЗ

ЄС погодив виділення додаткового фінансування під гарантії для спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

"Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб", - зазначили в МОЗ.

Додаткове фінансування

Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів: проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної документації, будівельно-монтажні роботи, технічний нагляд і закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних лікарень для участі у програмі відбудеться після остаточного підтвердження фінансування.

Залучення Чехії

Під час засідання також обговорили залучення коштів Чехії через NRB у межах програми Renovation and Modernization of Hospitals. Очікується, що фінансування буде спрямоване на оновлення матеріально-технічної бази лікарень, постачання обладнання та ремонтні роботи.

"Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність міжнародним партнерам за системну підтримку української медицини, зокрема за фінансову допомогу, яка дозволяє відновлювати пошкоджену інфраструктуру та посилювати спроможність медичних закладів надавати якісні послуги в умовах війни", - ідеться в повідомленні.

