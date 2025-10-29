ЕС согласовал финансирование на восстановление украинских больниц после атак РФ, - Минздрав

ЕС согласовал выделение дополнительного финансирования под гарантии для совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни" (HEAL Ukraine).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно 50 млн евро планируется направить на реконструкцию больниц, которые понесли значительные повреждения в результате военных действий или работают с повышенной нагрузкой. Речь идет прежде всего о больницах, которые обслуживают в том числе внутренне перемещенных лиц", - отметили в Минздраве.

Дополнительное финансирование

Дополнительное финансирование позволит покрыть подготовительные и строительные этапы реализации проектов: проведение технико-экономических исследований, экологически-социальных оценок, разработку проектной документации, строительно-монтажные работы, технический надзор и закупку современного медицинского и лабораторного оборудования.

Отбор конкретных больниц для участия в программе состоится после окончательного подтверждения финансирования.

Привлечение Чехии

Во время заседания также обсудили привлечение средств Чехии через NRB в рамках программы Renovation and Modernization of Hospitals. Ожидается, что финансирование будет направлено на обновление материально-технической базы больниц, поставку оборудования и ремонтные работы.

"Министерство здравоохранения Украины выражает благодарность международным партнерам за системную поддержку украинской медицины, в частности за финансовую помощь, которая позволяет восстанавливать поврежденную инфраструктуру и усиливать способность медицинских учреждений предоставлять качественные услуги в условиях войны", - говорится в сообщении.

