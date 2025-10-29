Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: голова ОВА зробив заяву

У Хмельницькому рятувальники завершили ліквідацію наслідків вибуху в багатоповерховому будинку, розібравши завали.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час огляду місця події слідів вибухових пристроїв не знайшли. Експерти мають з’ясувати причину надзвичайної події - чи сталося це через витік природного газу, або через щось інше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через трагедію, що забрала життя двох людей, правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Для встановлення всіх обставин призначили низку експертиз, зокрема пожежно-технічну. Слідчі вивчають можливі причини вибуху та збирають докази на місці події.

За словами Тюріна, роботи з розчищення пошкодженого будинку вже завершуються, а мешканцям надають необхідну допомогу.

Хмельницька міська рада повідомила, що 11 осіб потребують тимчасового відселення. На цей момент допомоги попросили двоє людей похилого віку - їх розмістили в кризовому центрі, забезпечивши харчуванням і медикаментами.

Що передувало?

У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.

Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.

Після вибуху у багатоповерхівці Хмельницького виявлено тіла двох загиблих.

