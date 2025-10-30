Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження тарифів, - Трамп
Південна Корея погодилася виплатити Сполученим Штатам $350 мільярдів в обмін на зменшення торговельних тарифів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп, якого цитують західні ЗМІ.
До угоди також входять великі закупівлі американської нафти й газу, а південнокорейські компанії планують вкласти в економіку США понад $600 мільярдів інвестицій.
Трамп підкреслив, що така співпраця допоможе зміцнити економічні зв’язки між двома країнами. Він також наголосив на важливості військового альянсу, який, на його думку, нині є "сильнішим, ніж будь-коли раніше".
Президент Америки зазначив, що дав дозвіл Сеулу на будівництво атомного підводного човна замість менш сучасного дизельного, який використовується зараз.
У підсумку Трамп позитивно оцінив результати своєї поїздки та зустрічі з прем’єр-міністром Південної Кореї, назвавши переговори успішними. "Чудова поїздка з чудовим прем’єр-міністром!" - підсумував глава Білого дому.
Нагадаємо, вже найближчим часом президент США очікує розв'язання "багатьох проблем" під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгівельної війни. Перемовини заплановані на четвер, 30 жовтня.
