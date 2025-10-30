УКР
857 12

Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження тарифів, - Трамп

рамп розповів про торговельну угоду з Сеулом

Південна Корея погодилася виплатити Сполученим Штатам $350 мільярдів в обмін на зменшення торговельних тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Дональд Трамп, якого цитують західні ЗМІ. 

До угоди також входять великі закупівлі американської нафти й газу, а південнокорейські компанії планують вкласти в економіку США понад $600 мільярдів інвестицій. 

Трамп підкреслив, що така співпраця допоможе зміцнити економічні зв’язки між двома країнами. Він також наголосив на важливості військового альянсу, який, на його думку, нині є "сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Президент Америки зазначив, що дав дозвіл Сеулу на будівництво атомного підводного човна замість менш сучасного дизельного, який використовується зараз.

У підсумку Трамп позитивно оцінив результати своєї поїздки та зустрічі з прем’єр-міністром Південної Кореї, назвавши переговори успішними. "Чудова поїздка з чудовим прем’єр-міністром!" - підсумував глава Білого дому. 

Нагадаємо, вже найближчим часом президент США  очікує розв'язання "багатьох проблем" під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо пом'якшення торгівельної війни. Перемовини заплановані на четвер, 30 жовтня. 

Топ коментарі
+4
Трамп тупо займається рекетом.
показати весь коментар
30.10.2025 01:27 Відповісти
+3
Схоже що "політика Трампа" це брутальний грабунок союзників і вилизування дупи всім диктаторам планети.
показати весь коментар
30.10.2025 02:04 Відповісти
+2
Рудий підар зациклений на сумі 350 млрд..
показати весь коментар
30.10.2025 01:44 Відповісти
Отак от. Берите пример.
показати весь коментар
30.10.2025 01:12 Відповісти
"за словами трампа"
показати весь коментар
30.10.2025 01:48 Відповісти
Яке в нього мудре ьібало.
показати весь коментар
30.10.2025 01:12 Відповісти
Трамп тупо займається рекетом.
показати весь коментар
30.10.2025 01:27 Відповісти
А південна Корея могла на ці кошти робити ракети проти кімченина...
показати весь коментар
30.10.2025 01:29 Відповісти
За 1/1000 цих грошей північні корейці продали би чучєло ЬІна
показати весь коментар
30.10.2025 01:39 Відповісти
Рудий підар зациклений на сумі 350 млрд..
показати весь коментар
30.10.2025 01:44 Відповісти
мільярдів? А коли трильйони з'являться?
показати весь коментар
30.10.2025 01:52 Відповісти
Завтра зранку з'ясується, що самі південні корейці про таке ні сном, ні духом...
показати весь коментар
30.10.2025 01:53 Відповісти
Схоже що "політика Трампа" це брутальний грабунок союзників і вилизування дупи всім диктаторам планети.
показати весь коментар
30.10.2025 02:04 Відповісти
А Китай не платить нічого ! Так бити свої друзів , як це робить Тромб , ще нікому не вдавалось ...
показати весь коментар
30.10.2025 02:22 Відповісти
ЮК вроде союзник для США 🤔
показати весь коментар
30.10.2025 02:23 Відповісти
 
 