Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение тарифов, - Трамп

Трамп рассказал о торговом соглашении с Сеулом

Южная Корея согласилась выплатить Соединенным Штатам $350 миллиардов в обмен на снижение торговых тарифов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп, которого цитируют западные СМИ.

В соглашение также входят крупные закупки американской нефти и газа, а южнокорейские компании планируют вложить в экономику США более $600 миллиардов инвестиций.

Читайте также: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября, - Bloomberg

Трамп подчеркнул, что такое сотрудничество поможет укрепить экономические связи между двумя странами. Он также отметил важность военного альянса, который, по его мнению, сейчас является "сильнее, чем когда-либо прежде".

Президент Америки отметил, что дал разрешение Сеулу на строительство атомной подводной лодки вместо менее современной дизельной, которая используется сейчас.

Читайте также: Разведка США не видит признаков готовности Путина к миру, он занимает самую агрессивную за все время позицию, - NBC News

В итоге Трамп положительно оценил результаты своей поездки и встречи с премьер-министром Южной Кореи, назвав переговоры успешными. "Замечательная поездка с замечательным премьер-министром!" - подытожил глава Белого дома.

Напомним, в ближайшее время президент США ожидает решения "многих проблем" во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином по смягчению торговой войны. Переговоры запланированы на четверг, 30 октября.

+17
Трамп тупо займається рекетом.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:27 Ответить
+16
Схоже що "політика Трампа" це брутальний грабунок союзників і вилизування дупи всім диктаторам планети.
показать весь комментарий
30.10.2025 02:04 Ответить
+8
Рудий підар зациклений на сумі 350 млрд..
показать весь комментарий
30.10.2025 01:44 Ответить
Отак от. Берите пример.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:12 Ответить
"за словами трампа"
показать весь комментарий
30.10.2025 01:48 Ответить
Да, попутал воны с долларами скорее всего. И платежи с инвестициями
показать весь комментарий
30.10.2025 04:14 Ответить
Нічого він не плутає, просто говорить те, що останнє влетіло в його вуха. Завтра трамп вже не згадає, що молов сьогодні, і буде звинувачувати журналістів у брехні та наклепі.
показать весь комментарий
30.10.2025 08:56 Ответить
Яке в нього мудре ьібало.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:12 Ответить
Трамп тупо займається рекетом.
показать весь комментарий
30.10.2025 01:27 Ответить
А південна Корея могла на ці кошти робити ракети проти кімченина...
показать весь комментарий
30.10.2025 01:29 Ответить
За 1/1000 цих грошей північні корейці продали би чучєло ЬІна
показать весь комментарий
30.10.2025 01:39 Ответить
Рудий підар зациклений на сумі 350 млрд..
показать весь комментарий
30.10.2025 01:44 Ответить
мільярдів? А коли трильйони з'являться?
показать весь комментарий
30.10.2025 01:52 Ответить
Завтра зранку з'ясується, що самі південні корейці про таке ні сном, ні духом...
показать весь комментарий
30.10.2025 01:53 Ответить
Схоже що "політика Трампа" це брутальний грабунок союзників і вилизування дупи всім диктаторам планети.
показать весь комментарий
30.10.2025 02:04 Ответить
А Китай не платить нічого ! Так бити свої друзів , як це робить Тромб , ще нікому не вдавалось ...
показать весь комментарий
30.10.2025 02:22 Ответить
ЮК вроде союзник для США 🤔
показать весь комментарий
30.10.2025 02:23 Ответить
Friends will be friends.
показать весь комментарий
30.10.2025 05:27 Ответить
Раніше це називалось "рекет", а зараз вже "співпраця"?
Добре, буду знати...
показать весь комментарий
30.10.2025 06:34 Ответить
Що у рудого вишкребка за стосунки з сумою 350млрд$? Сексуальні? Та і не заплатять йому нічого. Бреше він як завжди.
показать весь комментарий
30.10.2025 07:39 Ответить
Шановні перевіряйте інфу-ПК як і Японія відмовились платити-рудій у шоці попер в Китай
показать весь комментарий
30.10.2025 08:05 Ответить
Круті 90-ті ,хочеш вести бізнес плати.Трамп очолив найбільше злочинне угруповання в світі.
показать весь комментарий
30.10.2025 08:11 Ответить
Дурік - це просто їхні прямі іноземні інвестиції у підприємства на території США. Рудий не тямить елементарні речі.
показать весь комментарий
30.10.2025 08:23 Ответить
Налапшили рижому придурку, щоб мав про що теревенити пару днів.
показать весь комментарий
30.10.2025 09:06 Ответить
В що в обмен получит Южная Корея от Трампона Трампакса?! Ни-ху-я!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 10:02 Ответить
 
 