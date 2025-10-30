Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение тарифов, - Трамп

Южная Корея согласилась выплатить Соединенным Штатам $350 миллиардов в обмен на снижение торговых тарифов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Дональд Трамп, которого цитируют западные СМИ.

В соглашение также входят крупные закупки американской нефти и газа, а южнокорейские компании планируют вложить в экономику США более $600 миллиардов инвестиций.

Трамп подчеркнул, что такое сотрудничество поможет укрепить экономические связи между двумя странами. Он также отметил важность военного альянса, который, по его мнению, сейчас является "сильнее, чем когда-либо прежде".

Президент Америки отметил, что дал разрешение Сеулу на строительство атомной подводной лодки вместо менее современной дизельной, которая используется сейчас.

В итоге Трамп положительно оценил результаты своей поездки и встречи с премьер-министром Южной Кореи, назвав переговоры успешными. "Замечательная поездка с замечательным премьер-министром!" - подытожил глава Белого дома.

Напомним, в ближайшее время президент США ожидает решения "многих проблем" во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином по смягчению торговой войны. Переговоры запланированы на четверг, 30 октября.

