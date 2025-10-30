УКР
Новини Реформи в Німеччині
1 203 14

Німеччина підвищує мінімальну зарплату до 14,50 євро за годину

у Німеччині зросте середня зарплата

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну зарплату.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bild, з 1 січня 2026 року мінімальна оплата праці зросте до 13,90 євро за годину. Через рік її підвищать ще до 14,50 євро.

Зараз мінімальна ставка становить 12,82 євро на годину.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок, від підвищення виграють близько шести мільйонів працівників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні жителя Дніпра, який шість років переховувався від правосуддя

Уряд зазначає, що підвищення мінімальної зарплати може трохи вплинути на ціни окремих товарів і послуг, але не очікується значного зростання інфляції.

Міністр праці Німеччини Барбель Бас підкреслила, що цей крок робить працю людей більш справедливою та визнає їхній щоденний внесок у функціонування країни.

До слова, раніше ми писали, що середня заробітна плата в Україні становить близько 23 тисяч гривень.

Найбільші доходи - до 100 тисяч гривень і вище - мають представники силових структур.

Читайте: Майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України за останні два місяці, - The Telegraph

Німеччина (7816) доходи (673) зарплата (2320)
+5
Боже бережи Германію
показати весь коментар
30.10.2025 22:35 Відповісти
+5
За 8годин німець заробив нпшу пенсію за місяць,з цим ми йдемо в Європу,нас нааіть в жебраки не приймуть
показати весь коментар
30.10.2025 22:53 Відповісти
+3
Слабаки. В Україні аж 48 грн на годину платять...
показати весь коментар
30.10.2025 22:54 Відповісти
Кто работать карашьо, кушать яйка и млєко.
показати весь коментар
30.10.2025 22:35 Відповісти
Кто работать пльоха, кушать салюпа
показати весь коментар
30.10.2025 22:36 Відповісти
Станом на січень 2025 року федеральна мінімальна заробітна плата в США становить 7,25 доларів США за годину.
Однак багато штатів підвищили свою мінімальну заробітну плату, щоб йти в ногу з інфляцією та вартістю життя, причому деякі штати пропонують ставки до 16,28 доларів США у штаті Вашингтон та 17,00 доларів США в окрузі Колумбія.
показати весь коментар
30.10.2025 22:46 Відповісти
Найнижча погодинна оплата в США - $7, 25, що є федеральною мінімальною заробітною платою.
Штати, які використовують цю федеральну ставку, включають Алабаму, Джорджію, Айдахо, Індіану, Айову, Канзас, Кентуккі, Луїзіану, Міссісіпі, Нью-Гемпшир, Північну Кароліну, Північну Дакоту, Оклахому, Пенсільванію, Південну Кароліну, Теннессі, Техас, Юту, Вісконсін, і Вайомінг.
Навпаки, у таких штатах, як Джорджія та Вайомінг, мінімальна заробітна плата штату нижча за федеральну ставку, але федеральна ставка застосовується до більшості працівників у цих штатах.
показати весь коментар
30.10.2025 22:52 Відповісти
Ми не йдемо в Європу, - хто любить бідних родичів?
показати весь коментар
30.10.2025 22:55 Відповісти
Грести листья. 120-150 час. Где то штука в день.
показати весь коментар
30.10.2025 23:02 Відповісти
Мова йде про мінімальну зарплатню.
показати весь коментар
30.10.2025 23:05 Відповісти
У нас найвища зарплата у силовиків… у псів влади. Що ж за країна така йклмн!!! Ніякого майбутнього не буде.
показати весь коментар
30.10.2025 23:08 Відповісти
Силовики зі 100 тсячачами це ті хто приймає участь в бойових діях і лише той час коли вони саме воюють. А варто їм поїхати на ППД то зменшується до 40 тисяч.
Ви щось маєте проти щоб ті хто на лінії вогню мали 100000 на місяць?
показати весь коментар
30.10.2025 23:19 Відповісти
Влада хороша...країна погана...
показати весь коментар
30.10.2025 23:19 Відповісти
Зеленський зробив ставку на задобрення силових еліт, як і в свій час путін на росії.

Половина кредитів Єоселя поліціянти та інші силовики. Хто буде підіймати економіку, створювати додатковий валовий продукт, я не знаю. Залишаться тільки контролюючі органи.
показати весь коментар
30.10.2025 23:20 Відповісти
 
 