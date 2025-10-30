Німеччина підвищує мінімальну зарплату до 14,50 євро за годину

Уряд Німеччини вирішив підвищити мінімальну зарплату.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bild, з 1 січня 2026 року мінімальна оплата праці зросте до 13,90 євро за годину. Через рік її підвищать ще до 14,50 євро.

Зараз мінімальна ставка становить 12,82 євро на годину.

За оцінками Німецького об'єднання профспілок, від підвищення виграють близько шести мільйонів працівників.

Уряд зазначає, що підвищення мінімальної зарплати може трохи вплинути на ціни окремих товарів і послуг, але не очікується значного зростання інфляції.

Міністр праці Німеччини Барбель Бас підкреслила, що цей крок робить працю людей більш справедливою та визнає їхній щоденний внесок у функціонування країни.

