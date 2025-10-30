Германия повышает минимальную зарплату до 14,50 евро в час
Правительство Германии решило повысить минимальную зарплату.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, с 1 января 2026 года минимальная оплата труда вырастет до 13,90 евро в час. Через год ее повысят еще до 14,50 евро.
Сейчас минимальная ставка составляет 12,82 евро в час.
По оценкам Немецкого объединения профсоюзов, от повышения выиграют около шести миллионов работников.
Правительство отмечает, что повышение минимальной зарплаты может немного повлиять на цены отдельных товаров и услуг, но значительного роста инфляции не ожидается.
Министр труда Германии Барбель Бас подчеркнула, что этот шаг делает труд людей более справедливым и признает их ежедневный вклад в функционирование страны.
К слову, ранее мы писали, что средняя заработная плата в Украине составляет около 23 тысяч гривен.
Наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Однак багато штатів підвищили свою мінімальну заробітну плату, щоб йти в ногу з інфляцією та вартістю життя, причому деякі штати пропонують ставки до 16,28 доларів США у штаті Вашингтон та 17,00 доларів США в окрузі Колумбія.
Штати, які використовують цю федеральну ставку, включають Алабаму, Джорджію, Айдахо, Індіану, Айову, Канзас, Кентуккі, Луїзіану, Міссісіпі, Нью-Гемпшир, Північну Кароліну, Північну Дакоту, Оклахому, Пенсільванію, Південну Кароліну, Теннессі, Техас, Юту, Вісконсін, і Вайомінг.
Навпаки, у таких штатах, як Джорджія та Вайомінг, мінімальна заробітна плата штату нижча за федеральну ставку, але федеральна ставка застосовується до більшості працівників у цих штатах.
Ви щось маєте проти щоб ті хто на лінії вогню мали 100000 на місяць?
у військових на ппд 20, а ті військові могли рік бути в окопі на нулі.
Половина кредитів Єоселя поліціянти та інші силовики. Хто буде підіймати економіку, створювати додатковий валовий продукт, я не знаю. Залишаться тільки контролюючі органи.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанія