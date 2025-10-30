Германия повышает минимальную зарплату до 14,50 евро в час

Правительство Германии решило повысить минимальную зарплату.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, с 1 января 2026 года минимальная оплата труда вырастет до 13,90 евро в час. Через год ее повысят еще до 14,50 евро.

Сейчас минимальная ставка составляет 12,82 евро в час.

По оценкам Немецкого объединения профсоюзов, от повышения выиграют около шести миллионов работников.

Правительство отмечает, что повышение минимальной зарплаты может немного повлиять на цены отдельных товаров и услуг, но значительного роста инфляции не ожидается.

Министр труда Германии Барбель Бас подчеркнула, что этот шаг делает труд людей более справедливым и признает их ежедневный вклад в функционирование страны.

К слову, ранее мы писали, что средняя заработная плата в Украине составляет около 23 тысяч гривен.

Наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур.

