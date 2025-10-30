РУС
Германия повышает минимальную зарплату до 14,50 евро в час

в Германии вырастет средняя зарплата

Правительство Германии решило повысить минимальную зарплату.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, с 1 января 2026 года минимальная оплата труда вырастет до 13,90 евро в час. Через год ее повысят еще до 14,50 евро.

Сейчас минимальная ставка составляет 12,82 евро в час.

По оценкам Немецкого объединения профсоюзов, от повышения выиграют около шести миллионов работников.

Правительство отмечает, что повышение минимальной зарплаты может немного повлиять на цены отдельных товаров и услуг, но значительного роста инфляции не ожидается.

Министр труда Германии Барбель Бас подчеркнула, что этот шаг делает труд людей более справедливым и признает их ежедневный вклад в функционирование страны.

К слову, ранее мы писали, что средняя заработная плата в Украине составляет около 23 тысяч гривен.

Наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур.

Автор: 

Германия (7351) доходы (529) заработная плата (2409)
Топ комментарии
+6
За 8годин німець заробив нпшу пенсію за місяць,з цим ми йдемо в Європу,нас нааіть в жебраки не приймуть
30.10.2025 22:53 Ответить
30.10.2025 22:53 Ответить
+5
Боже бережи Германію
30.10.2025 22:35 Ответить
30.10.2025 22:35 Ответить
+4
У нас найвища зарплата у силовиків… у псів влади. Що ж за країна така йклмн!!! Ніякого майбутнього не буде.
30.10.2025 23:08 Ответить
30.10.2025 23:08 Ответить
Боже бережи Германію
30.10.2025 22:35 Ответить
30.10.2025 22:35 Ответить
Кто работать карашьо, кушать яйка и млєко.
30.10.2025 22:35 Ответить
30.10.2025 22:35 Ответить
Кто работать пльоха, кушать салюпа
30.10.2025 22:36 Ответить
30.10.2025 22:36 Ответить
Станом на січень 2025 року федеральна мінімальна заробітна плата в США становить 7,25 доларів США за годину.
Однак багато штатів підвищили свою мінімальну заробітну плату, щоб йти в ногу з інфляцією та вартістю життя, причому деякі штати пропонують ставки до 16,28 доларів США у штаті Вашингтон та 17,00 доларів США в окрузі Колумбія.
30.10.2025 22:46 Ответить
30.10.2025 22:46 Ответить
Найнижча погодинна оплата в США - $7, 25, що є федеральною мінімальною заробітною платою.
Штати, які використовують цю федеральну ставку, включають Алабаму, Джорджію, Айдахо, Індіану, Айову, Канзас, Кентуккі, Луїзіану, Міссісіпі, Нью-Гемпшир, Північну Кароліну, Північну Дакоту, Оклахому, Пенсільванію, Південну Кароліну, Теннессі, Техас, Юту, Вісконсін, і Вайомінг.
Навпаки, у таких штатах, як Джорджія та Вайомінг, мінімальна заробітна плата штату нижча за федеральну ставку, але федеральна ставка застосовується до більшості працівників у цих штатах.
30.10.2025 22:52 Ответить
30.10.2025 22:52 Ответить
За 8годин німець заробив нпшу пенсію за місяць,з цим ми йдемо в Європу,нас нааіть в жебраки не приймуть
30.10.2025 22:53 Ответить
30.10.2025 22:53 Ответить
Ми не йдемо в Європу, - хто любить бідних родичів?
30.10.2025 22:55 Ответить
30.10.2025 22:55 Ответить
Слабаки. В Україні аж 48 грн на годину платять...
30.10.2025 22:54 Ответить
30.10.2025 22:54 Ответить
Грести листья. 120-150 час. Где то штука в день.
30.10.2025 23:02 Ответить
30.10.2025 23:02 Ответить
Мова йде про мінімальну зарплатню.
30.10.2025 23:05 Ответить
30.10.2025 23:05 Ответить
У нас найвища зарплата у силовиків… у псів влади. Що ж за країна така йклмн!!! Ніякого майбутнього не буде.
30.10.2025 23:08 Ответить
30.10.2025 23:08 Ответить
Силовики зі 100 тсячачами це ті хто приймає участь в бойових діях і лише той час коли вони саме воюють. А варто їм поїхати на ППД то зменшується до 40 тисяч.
Ви щось маєте проти щоб ті хто на лінії вогню мали 100000 на місяць?
30.10.2025 23:19 Ответить
30.10.2025 23:19 Ответить
ху*собі, а 40тис в тилу, штука баксів, то шо мало? при чому ризику нуль, а ще на ухилянтах і "підзаробити" можна. і на усіляких бабцях, наркоманах, хабарах на дорогах, та взагалі усюди, то ж мусорня, вони найдуть де.
у військових на ппд 20, а ті військові могли рік бути в окопі на нулі.
30.10.2025 23:32 Ответить
30.10.2025 23:32 Ответить
Влада хороша...країна погана...
30.10.2025 23:19 Ответить
30.10.2025 23:19 Ответить
Зеленський зробив ставку на задобрення силових еліт, як і в свій час путін на росії.

Половина кредитів Єоселя поліціянти та інші силовики. Хто буде підіймати економіку, створювати додатковий валовий продукт, я не знаю. Залишаться тільки контролюючі органи.
30.10.2025 23:20 Ответить
30.10.2025 23:20 Ответить
>Що ж за країна така йклмн!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанія
30.10.2025 23:35 Ответить
30.10.2025 23:35 Ответить
 
 