Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 141 830 осіб (+970 за добу), 11 310 танків, 34 128 артсистем, 23 519 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 141 830 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб

танків – 11 310 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од.

артилерійських систем – 34 128 (+39) од.

РСЗВ – 1 533 (+2) од.

засоби ППО – 1 233 (+1) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од.

крилаті ракети – 3 917 (+37) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 111 (+118) од.

спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.

Знищення російського флоту

З початку повномасштабної війни українські Сили оборони завдали низки високоточних ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ, суттєво послабивши його бойові можливості та зруйнувавши плани Росії домінувати в Чорному морі.

У березні 2022 року у Бердянську знищено великий десантний корабель "Саратов". Два інших БДК - "Цезарь Куников" і "Новочеркасск" - зазнали значних ушкоджень.

Двома ракетами "Нептун" 13 квітня уражено флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва". Судно затонуло під час буксирування.

Протягом 2022-2023 років ЗСУ знищили та пошкодили щонайменше десятки катерів і допоміжних суден РФ, у тому числі під час атак у Чорному морі та Севастополі. Знищено численні швидкісні катери, десантні та патрульні судна противника.

У ніч на 13 вересня 2023 року українські захисники здійснили ракетно-дроновий удар по Севастополю, зокрема по морському заводу Пошкоджено кілька військових одиниць, серед них - великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

5 березня 2024 року морські дрони уразили патрульний корабель "Сергій Котов". Україна заявила про його знищення, у мережі з’явилися кадри потоплення.

21 квітня - удар по одному з найстаріших і стратегічно важливих суден флоту РФ - рятувальному кораблю "Коммуна". За даними українських Сил оборони, судно виведено з ладу.

За незалежними військовими моніторинговими проєктами, Росія втратила значну частину свого Чорноморського флоту, а кораблі, що залишилися, змушені базуватися у віддалених портах, зокрема у Новоросійську. Українські безпілотні морські платформи та ракети стали новим фактором стримування російських сил на морі.

