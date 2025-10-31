Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 141 830 осіб (+970 за добу), 11 310 танків, 34 128 артсистем, 23 519 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 141 830 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб
- танків – 11 310 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 128 (+39) од.
- РСЗВ – 1 533 (+2) од.
- засоби ППО – 1 233 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од.
- крилаті ракети – 3 917 (+37) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 111 (+118) од.
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
Знищення російського флоту
З початку повномасштабної війни українські Сили оборони завдали низки високоточних ударів по кораблях Чорноморського флоту РФ, суттєво послабивши його бойові можливості та зруйнувавши плани Росії домінувати в Чорному морі.
У березні 2022 року у Бердянську знищено великий десантний корабель "Саратов". Два інших БДК - "Цезарь Куников" і "Новочеркасск" - зазнали значних ушкоджень.
Двома ракетами "Нептун" 13 квітня уражено флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва". Судно затонуло під час буксирування.
Протягом 2022-2023 років ЗСУ знищили та пошкодили щонайменше десятки катерів і допоміжних суден РФ, у тому числі під час атак у Чорному морі та Севастополі. Знищено численні швидкісні катери, десантні та патрульні судна противника.
У ніч на 13 вересня 2023 року українські захисники здійснили ракетно-дроновий удар по Севастополю, зокрема по морському заводу Пошкоджено кілька військових одиниць, серед них - великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
5 березня 2024 року морські дрони уразили патрульний корабель "Сергій Котов". Україна заявила про його знищення, у мережі з’явилися кадри потоплення.
21 квітня - удар по одному з найстаріших і стратегічно важливих суден флоту РФ - рятувальному кораблю "Коммуна". За даними українських Сил оборони, судно виведено з ладу.
За незалежними військовими моніторинговими проєктами, Росія втратила значну частину свого Чорноморського флоту, а кораблі, що залишилися, змушені базуватися у віддалених портах, зокрема у Новоросійську. Українські безпілотні морські платформи та ракети стали новим фактором стримування російських сил на морі.
Щоб жодного русака в Світі не лишилось!
Нехай всі вони, і діти їх, і діти їх дітей, онуки, праонуки у пеклі погорять!
За Все, за все, що зробили Україні!
Безпілотники новий добовий рекорд і вже на 10 тисяч випереджають логістику, яка доречі закрила чергову тисячу.
170! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня 10, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чернова масована повітряна атака.
Загальна результативність сил ППО перевалила за 81000!, логістика за 66000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 141 000 це більше, ніж все населення Брянської області.