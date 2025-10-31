РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 228 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 141 830 человек (+970 за сутки), 11 310 танков, 34 128 артсистем, 23 519 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 141 830 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 141 830 (+970) человек
  • танков – 11 310 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед.
  • РСЗО – 1 533 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 233 (+1) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 346 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648) ед.
  • крылатые ракеты – 3 917 (+37) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 66 111 (+118) ед.
  • специальная техника – 3 986 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 114 боестолкновений, 40 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Потери РФ 30 октября

Уничтожение российского флота

С начала полномасштабной войны украинские Силы обороны нанесли ряд высокоточных ударов по кораблям Черноморского флота РФ, существенно ослабив его боевые возможности и разрушив планы России доминировать в Черном море.

В марте 2022 года в Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Два других БДК - "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" - получили значительные повреждения.

Двумя ракетами "Нептун" 13 апреля был поражен флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва". Судно затонуло во время буксировки.

В течение 2022-2023 годов ВСУ уничтожили и повредили по меньшей мере десятки катеров и вспомогательных судов РФ, в том числе во время атак в Черном море и Севастополе. Уничтожены многочисленные скоростные катера, десантные и патрульные суда противника.

В ночь на 13 сентября 2023 года украинские защитники нанесли ракетно-дроновый удар по Севастополю, в частности по морскому заводу. Повреждены несколько военных единиц, среди них - большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

5 марта 2024 года морские дроны поразили патрульный корабль "Сергей Котов". Украина заявила о его уничтожении, в сети появились кадры потопления.

21 апреля - удар по одному из старейших и стратегически важных судов флота РФ - спасательному кораблю "Коммуна". По данным украинских Сил обороны, судно выведено из строя.

По независимым военным мониторинговым проектам, Россия потеряла значительную часть своего Черноморского флота, а оставшиеся корабли вынуждены базироваться в отдаленных портах, в частности в Новороссийске. Украинские беспилотные морские платформы и ракеты стали новым фактором сдерживания российских сил на море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корабли Черноморского флота РФ долго не выходят в море, - ВМС

Автор: 

армия РФ (21113) Генштаб ВС (7162) ликвидация (4135) Черноморский флот РФ (1570) уничтожение (8307)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Винищуємо русню до останку!
Щоб жодного русака в Світі не лишилось!
Нехай всі вони, і діти їх, і діти їх дітей, онуки, праонуки у пеклі погорять!
За Все, за все, що зробили Україні!
показать весь комментарий
31.10.2025 07:06 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 07:38 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
показать весь комментарий
31.10.2025 07:43 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
31.10.2025 07:45 Ответить
30 тисяч чумардосів з початку місяця, прогнозована 31 тисяч плюс декілька сотень в цьому місяці стали реальністю. Попередні три місяці 33,2; 28,8; 28,5 тис як би натякали що м'ясо одумалось, та не тут то було і ніколи не буде.
Безпілотники новий добовий рекорд і вже на 10 тисяч випереджають логістику, яка доречі закрила чергову тисячу.
показать весь комментарий
31.10.2025 07:48 Ответить
Минув 4272 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Броня 10, арта та логістика норм, ППО файно.
Відбита чернова масована повітряна атака.
Загальна результативність сил ППО перевалила за 81000!, логістика за 66000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 141 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
показать весь комментарий
31.10.2025 07:50 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 07:52 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2025 08:30 Ответить
Чим більше кацапів отримає по заслузі тим скоріше потягнуть хвоста до дому
показать весь комментарий
31.10.2025 08:48 Ответить
 
 