Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 141 830 человек (+970 за сутки), 11 310 танков, 34 128 артсистем, 23 519 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 141 830 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 141 830 (+970) человек

танков – 11 310 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 519 (+5) ед.

артиллерийских систем – 34 128 (+39) ед.

РСЗО – 1 533 (+2) ед.

средства ПВО – 1 233 (+1) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648) ед.

крылатые ракеты – 3 917 (+37) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 66 111 (+118) ед.

специальная техника – 3 986 (+0) ед.

Уничтожение российского флота

С начала полномасштабной войны украинские Силы обороны нанесли ряд высокоточных ударов по кораблям Черноморского флота РФ, существенно ослабив его боевые возможности и разрушив планы России доминировать в Черном море.

В марте 2022 года в Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Два других БДК - "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" - получили значительные повреждения.

Двумя ракетами "Нептун" 13 апреля был поражен флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва". Судно затонуло во время буксировки.

В течение 2022-2023 годов ВСУ уничтожили и повредили по меньшей мере десятки катеров и вспомогательных судов РФ, в том числе во время атак в Черном море и Севастополе. Уничтожены многочисленные скоростные катера, десантные и патрульные суда противника.

В ночь на 13 сентября 2023 года украинские защитники нанесли ракетно-дроновый удар по Севастополю, в частности по морскому заводу. Повреждены несколько военных единиц, среди них - большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

5 марта 2024 года морские дроны поразили патрульный корабль "Сергей Котов". Украина заявила о его уничтожении, в сети появились кадры потопления.

21 апреля - удар по одному из старейших и стратегически важных судов флота РФ - спасательному кораблю "Коммуна". По данным украинских Сил обороны, судно выведено из строя.

По независимым военным мониторинговым проектам, Россия потеряла значительную часть своего Черноморского флота, а оставшиеся корабли вынуждены базироваться в отдаленных портах, в частности в Новороссийске. Украинские беспилотные морские платформы и ракеты стали новым фактором сдерживания российских сил на море.

