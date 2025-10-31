Ексвійськкому Одещини Борисову призначили 20 млн грн застави у справі про СЗЧ

31 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову. Йому призначили заставу у 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини.

Як передає Цензор.НЕТ, це "Суспільному" підтвердив один із адвокатів обвинуваченого Андрій Война.

Розгляд справи

За словами адвоката, захист оскаржуватиме рішення суду.

Засідання з обрання міри запобіжного заходу тривало майже місяць – від 3 жовтня. Наступне слухання у справі призначене на 19 листопада.

Яку справу Борисова розглядають в Одесі

Приморський райсуд Одеси розглядає справу про примусове залишення місця служби ексвійськкомом Одещини Євгеном Борисовим. Засідання триває з 3 жовтня та кілька разів переносилось.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

