Экс-военкому Одесской области Борисову назначили 20 млн грн залога по делу о СОЧ

31 октября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову. Ему назначили залог в 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части.

Как передает Цензор.НЕТ, это "Суспільному" подтвердил один из адвокатов обвиняемого Андрей Война.

Рассмотрение дела

По словам адвоката, защита будет обжаловать решение суда.

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти месяц – с 3 октября. Следующее слушание по делу назначено на 19 ноября.

Какое дело Борисова рассматривают в Одессе

Приморский райсуд Одессы рассматривает дело о принудительном оставлении места службы экс-военкомом Одесской области Евгением Борисовым. Заседание продолжается с 3 октября и несколько раз переносилось.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию о имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-войскком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

