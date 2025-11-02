Росія приховує масштаби лісових пожеж, - українська розвідка

Російська влада систематично занижує масштаби лісових пожеж, які щороку охоплюють мільйони гектарів території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗР), реальні масштаби екологічної катастрофи у кілька разів перевищують офіційно оприлюднені дані.

Лісові пожежі: замовчування і наслідки

За інформацією розвідки, лише за перше півріччя 2025 року в Росії вигоріло близько 9,5 млн гектарів лісів, тоді як офіційна статистика фіксує лише 2,7 млн гектарів.

Також читайте: РФ вже відчуває серйозні економічні проблеми, однак це не зламало стратегію Кремля, - Буданов. ВIДЕО

У СЗР зазначають, що частина пожеж просто не потрапляє до звітності - особливо ті, що стаються на військових полігонах і сільськогосподарських угіддях.

Найбільш проблемними залишаються:

пожежі на землях Міністерства оборони РФ (зокрема, на полігоні "Красний Яр" під Читою, який горів понад 20 днів);

хронічна нестача кадрів у службах пожежної безпеки (у 2024 році - мінус 25% особового складу);

відсутність відновлення згорілих територій, які перетворюються на непридатні для життя зони.

"Після лісових пожеж території не відновлюються, а перетворюються на "мертву землю". Однак замість інвестування в безпеку довкілля Кремль витрачає ресурси на війну проти України", - наголошується у повідомленні СЗР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економіка РФ демонструє системне падіння: вугільна галузь стає чорною дірою, "Газпром" і "Норнікель" зазнають збитків, - СЗР

Економіка РФ у фазі згортання

Крім екологічної кризи, Служба зовнішньої розвідки фіксує системне згортання бізнес-активності в Росії.

За даними СЗР, за вісім місяців 2025 року сальдований прибуток підприємств скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.

Близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої боргові зобов’язання, що свідчить про втрату фінансової стійкості ключових секторів економіки РФ.

Читайте: У Росії 18 мільйонів громадян перебувають за межею бідності, – розвідка

Нещодавно сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що економіка Росії базується на нафті та газі. Якщо скоротити ці доходи, то війна в Україні припиниться.

Також ми писали, що міністр фінансів США Скотт Бессент назвав посланця російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив американських санкцій на економіку РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі