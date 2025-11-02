Российские власти систематически занижают масштабы лесных пожаров, которые ежегодно охватывают миллионы гектаров территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВР), реальные масштабы экологической катастрофы в несколько раз превышают официально обнародованные данные.

Лесные пожары: замалчивание и последствия

По информации разведки, только за первое полугодие 2025 года в России выгорело около 9,5 млн гектаров лесов, тогда как официальная статистика фиксирует только 2,7 млн гектаров.

В СВР отмечают, что часть пожаров просто не попадает в отчетность - особенно те, которые происходят на военных полигонах и сельскохозяйственных угодьях.

Наиболее проблемными остаются:

пожары на землях Министерства обороны РФ (в частности, на полигоне "Красный Яр" под Читой, который горел более 20 дней);

хроническая нехватка кадров в службах пожарной безопасности (в 2024 году - минус 25% личного состава);

отсутствие восстановления сгоревших территорий, которые превращаются в непригодные для жизни зоны.

"После лесных пожаров территории не восстанавливаются, а превращаются в "мертвую землю". Однако вместо инвестирования в безопасность окружающей среды Кремль тратит ресурсы на войну против Украины", - отмечается в сообщении СВР.

Экономика РФ в фазе сворачивания

Кроме экологического кризиса, Служба внешней разведки фиксирует системное сворачивание бизнес-активности в России.

По данным СВР, за восемь месяцев 2025 года сальдо прибыли предприятий сократилось на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.

Около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долговые обязательства, что свидетельствует о потере финансовой устойчивости ключевых секторов экономики РФ.

Недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что экономика России основана на нефти и газе. Если сократить эти доходы, то война в Украине прекратится.

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессент назвал посланца российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние американских санкций на экономику РФ.

