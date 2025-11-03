УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10345 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 630 3

Масована атака РФ на Україну: ППО збила 115 БпЛА з 138 та ракету "Кинджал", - Повітряні сили

Ворогу у ніч проти 3 листопада атакував Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Ракети противник запустив з Липецької, Курською областей та ТОТ АР Крим. Пуски безпілотників зафіксовані з Курська, Міллєрового , Орла, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про збиття "Кинджалів" та "Іскандерів" під час атаки РФ: Географія обстрілів велика, усюди Patriot немає

Наслідки нічної атаки ворога 

У ніч на понеділок, 3 листопада, російські війська завдали удару по Миколаєву ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. Також відомо про пошкодження будівлі на території СТО, двох авто та вікон в багатоквартирних будинках.

Вночі також росіяни атакували Україну балістикою. Вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. 

Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство.

Дронами-камікадлзе ворог вдарив по Тростянецькій громаді на Сумщині. Удар завдано по житловій забудові вночі. За попередніми даними:

  • одна людина загинула;
  • ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Дніпро (3392) Миколаїв (1870) Миколаївська область (2395) обстріл (31654) ППО (3685) Сумська область (4389) Повітряні сили (3112) Дніпропетровська область (4440) Дніпровський район (193) Миколаївський район (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збито 1 ракету з 12, випущених вночі рашистами по Україні.
Це нормально?
показати весь коментар
03.11.2025 09:14 Відповісти
Враховуючи кількість і розподілення наявних у нас засобів, що дозволяють збивати балістичні цілі (до яких відносяться і С-300 в режимі стрільби по землі) - так.
показати весь коментар
03.11.2025 09:25 Відповісти
Одного не можу зрозуміти, чому коли летить 500 цілей, то збивають 300, а коли летить 138, то не можуть збити всі 138, а збивають тільки 112? Адже 300 могли збити за один раз. Складається враження, що просто ці цифри збиття придумують - певний процент від цілей, що летять!
показати весь коментар
03.11.2025 10:21 Відповісти
 
 