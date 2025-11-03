Массированная атака РФ на Украину: ПВО сбила 115 БПЛА из 138 и ракету "Кинжал", - Воздушные силы

В ночь на 3 ноября враг атаковал Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Ракеты противник запустил из Липецкой, Курской областей и ТОТ АР Крым. Пуски беспилотников зафиксированы из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искадеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Последствия ночной атаки врага

В ночь на понедельник, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Николаеву ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Также известно о повреждении здания на территории СТО, двух автомобилей и окон в многоквартирных домах.

Ночью россияне также атаковали Украину баллистикой. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

Начальник Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что агрессор нанес ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие.

Дронами-камикадзе враг нанес удар по Тростянецкой громаде в Сумской области. Удар был нанесен по жилой застройке ночью. По предварительным данным:

один человек погиб;

еще пять человек травмированы, среди них дети 2 и 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)