РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 266 2

Массированная атака РФ на Украину: ПВО сбила 115 БПЛА из 138 и ракету "Кинжал", - Воздушные силы

В ночь на 3 ноября враг атаковал Украину тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Ракеты противник запустил из Липецкой, Курской областей и ТОТ АР Крым. Пуски беспилотников зафиксированы из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БПЛА на 11 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Игнат о сбивании "Кинжалов" и "Искадеров" во время атаки РФ: География обстрелов большая, везде Patriot нет

Последствия ночной атаки врага

В ночь на понедельник, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Николаеву ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Также известно о повреждении здания на территории СТО, двух автомобилей и окон в многоквартирных домах.

Ночью россияне также атаковали Украину баллистикой. Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье.

Начальник Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что агрессор нанес ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие.

Дронами-камикадзе враг нанес удар по Тростянецкой громаде в Сумской области. Удар был нанесен по жилой застройке ночью. По предварительным данным:

  • один человек погиб;
  • еще пять человек травмированы, среди них дети 2 и 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Днепр (4526) Николаев (2207) Николаевская область (2234) обстрел (30305) ПВО (3235) Сумская область (3822) Воздушные силы (2770) Днепропетровская область (4644) Днепровский район (189) Николаевский район (129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збито 1 ракету з 12, випущених вночі рашистами по Україні.
Це нормально?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:14 Ответить
Враховуючи кількість і розподілення наявних у нас засобів, що дозволяють збивати балістичні цілі (до яких відносяться і С-300 в режимі стрільби по землі) - так.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:25 Ответить
 
 