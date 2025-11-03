Зеленський виступить на саміті розширення ЄС

На саміті розширення 4 листопада лідери ЄС та країн-кандидатів обговорять майбутнє європейської інтеграції. Президент України Володимир Зеленський приєднається до заходу в режимі онлайн.

"Президент України Володимир Зеленський оголосив, що візьме участь у безпрецедентному Саміті розширення Європи 4 листопада у Брюсселі, щоб обговорити стратегічний процес розширення Європи, його виклики та переваги, а також складні шляхи", - йдеться у матеріалі Euronews.

Повідомляється, що саміт вперше збере лідерів ЄС і низки країн-кандидатів у дебатах щодо процесу розширення Європи на схід у вирішальний момент для Європейського Союзу та країн-кандидатів.

У саміті візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, європейський комісар з питань розширення Марта Кос, президент Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, а також три прем'єр-міністри: Еді Рама (Албанія), Мілойко Спаїч (Чорногорія) та Християн Міцковські (Північна Македонія).

Напередодні саміту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй щорічній промові про становище ЄС наголосила, що "більший і сильніший Союз" з Україною, Молдовою та Західними Балканами є "гарантією безпеки для всіх нас".

