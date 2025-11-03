Зеленский выступит на саммите по расширению ЕС

На саммите по расширению 4 ноября лидеры ЕС и стран-кандидатов обсудят будущее европейской интеграции. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к мероприятию в режиме онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что примет участие в беспрецедентном Саммите расширения Европы 4 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить стратегический процесс расширения Европы, его вызовы и преимущества, а также сложные пути", - говорится в материале Euronews.

Сообщается, что саммит впервые соберет лидеров ЕС и ряда стран-кандидатов в дебатах о процессе расширения Европы на восток в решающий момент для Европейского Союза и стран-кандидатов.

Читайте также: 56% граждан Евросоюза поддерживают его расширение

В саммите примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, президент Молдовы Мая Санду, президент Сербии Александар Вучич, а также три премьер-министра: Эди Рама (Албания), Милойко Спаич (Черногория) и Христиан Мицковски (Северная Македония).

Накануне саммита президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи о положении ЕС подчеркнула, что "больший и более сильный Союз" с Украиной, Молдовой и Западными Балканами является "гарантией безопасности для всех нас".

Читайте также: Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, - Европарламент